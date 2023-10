Pedone investito e ucciso sulle strisce pedonali a Milano

Un uomo di 83 anni è stato investito ieri pomeriggio da un'auto mentra attraversava la strada sulle strisce pedonali in piazza Gobetti, zona Lambrate a Milano. Soccorso dagli operatori del 118, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Inutili i tentativi di salvarlo: l'anziano è morto questa mattina all'ospedale Policlinico. Gli agenti della Polizia locale stanno ricostruendo esattamente la dinamica della tragedia.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15.30 di giovedì 12 ottobre, a due passi dalla stazione di Lambrate, all'incrocio con via Monte Nevoso. Secondo quanto finora ricostruito, l'83enne stava attraversando sulle strisce pedonali. L'auto che lo ha travolto ha poi centrato un altro veicolo e ha finito la propria corsa scontrandosi con quattro auto parcheggiate.

Soccorso dagli equipaggi di un'auto medica e un'ambulanza del 118, l'anziano era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Stando a quanto riferito dai soccorritori, nello schianto ha riportato un gravissimo trauma facciale, che dopo alcune ore gli è risultato fatale.

Si tratta dell'ennesimo incidente che vede coinvolto un pedone sulle strade di Milano: da inizio anno hanno già perso la vita undici persone investite da vetture e mezzi pesanti. Cinque giorni fa, un 48enne è morto dopo essere stato investito da un bus in viale Forlanini. A inizio ottobre, un altro pedone anziano è stato travolto da un furgone mentre attraversava la strada, nonostante l'entrata in vigore dell'obbligo per i camion di circolare con il sensore per l'angolo cieco.