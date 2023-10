Sala contro il presidente del Memoriale Shoah: "È un uomo di destra"

È scontro tra il sindaco di Milano e il presidente del Memoriale della Shoah. "È un uomo di destra che usa questa occasione per fare politica" , ha tuonato Giuseppe Sala commentando le parole di Roberto Jarach, che aveva criticato la scelta del Comune di esporre la bandiera israeliana insieme a quella della pace sulla facciata di Palazzo Marino.

"Non sono soddisfatto" - aveva detto Jarach in occasione di una manifestazione pro Israele organizzata da Forza Italia al Memoriale - "ritengo che sarebbe stato diverso come avvenuto in tutta Europa e in tutto il mondo in questi giorni, avere solo la bandiera di Israele. Il fatto di deviare l'attenzione su dei concetti entrambi validi, anche la bandiera della pace lo è, indebolisce il messaggio, sono assolutamente contrario" . Jarach aveva anche lamentato che il sindaco "si vede poco al Memoriale" .

Parole che non sono state apprezzate da Giuseppe Sala. "Non è che io devo andare al Memoriale della Shoah ogni sei mesi" - ha risposto - "Tutte le volte che ci sono stati momenti importanti, sono stato presente. Diciamo, semplificando, che Jarach è un uomo di destra. Non è una mia opinione, direi che è risaputo a Milano. E usa questa occasione per fare politica ed è la cosa più sbagliata che c'è, perché invece io non lo sto facendo" .

Il sindaco aveva deciso di adottare la soluzione della doppia bandiera dopo le polemiche sorte nella maggioranza di centrosinistra - in particolare dei verdi - in consiglio comunale. La Regione, guidata dal centrodestra, invece non ha avuti dubbi: già il giorno dopo la notizia degli attentati, Palazzo Lombardia era illuminato con i colori bianco e blu della bandiera israeliana. "La scelta non è mia, ma del consiglio comunale" , si è infatti giustificato Sala.