"Solo nei giorni dispari". Quello strano segreto dietro i furti alle poste

Rapinava gli uffici postali sempre negli stessi giorni. Per l'esattezza, quelli dispari: lunedì, mercoledì e venerdì. Un 43enne è stato arrestato questa mattina dalla polizia nell'ambito dei servizi specifici antirapina. Stava per mettere a segno l'ennesimo colpo alle Poste di Casal Bruciato.

L'attività del malvivente è stata interrotta in via Diego Angeli, mentre si stava preparando a mettere a segno l'ennesimo colpo. L'arresto è avvenuto dopo un breve inseguimento dei poliziotti della squadra mobile e dei commissariati Sant'Ippolito e Torpignattara, partito da via Collatina. Pluripregiudcato, l'uomo è risultato essere residente proprio nella zona del Tiburtino.

Come è emerso dalle indagini, l'uomo agiva solo nei giorni dispari e negli uffici postali in zona Torpignattara, Casal bruciato, Casilina e Tuscolano. Sette i colpi che avrebbe messo a segno, ma potrebbero essere anche di più. L'arresto arriva a pochi giorni da quello realizzato sempre dalla squadra mobile e dalla polizia postale, nei confronti dei tre soggetti appartenenti alla Banda del buco che stavano entrando in azione alle poste di via Calpurnio Pisone, al Don Bosco.

Le azioni si svolgevano solitamente a bordo di scooter rubati, con una pistola in mano e il volto coperto da un cappuccio. La sua firma criminale, caratterizzata da una precisione temporale sorprendente, è stata fondamentale per la sua identificazione e cattura.