"600 euro per spostare un asino". Il rettore di Messina si dimette

Il professore Salvatore Cuzzocrea si è dimesso dall'incarico di rettore dell'Università di Messina. La decisione arriva dopo le polemiche seguite alle denunce del segretario del sindacato Gilda dell' Università messinese, membro del senato accademico, Paolo Todaro che aveva presentato esposti sui rimborsi chiesti da Cuzzocrea: oltre 2,2 milioni di euro rimborsati tra il 2019 e il 2023.

Le dimissioni di Cuzzocrea

"Nelle ultime ore - ha scritto Cuzzocrea nella lettera di dimissioni inviata all'ateneo - mi sono reso conto che si è determinato un clima conflittuale che, a mio avviso, rischia di non consentire un confronto pacato su programmi e obiettivi che la nuova governance dovrà portare avanti" . Il rettore ha, quindi, proseguito: "Per quanto riguarda la mia persona non posso consentire che questo attacco mediatico continui oltre a discapito dell'immagine del mio Ateneo. Dietro al mio operato e alle mie scelte ci sono tantissime persone che in questi anni non si sono risparmiate, che hanno lavorato giorno e notte, che hanno fermamente creduto che la nostra Università avesse notevoli margini di miglioramento" .

La polemica dei rimborsi elettorali era espolosa a pochi mesi dalle elezioni accademiche. "Non posso permettere che la campagna elettorale ruoti attorno alla mia figura" - ha continuato il rettore - "Non posso consentire che qualcuno continuamente metta in discussione ciò che a tutti è evidente: il nostro Ateneo è cresciuto negli ultimi sei anni anche e soprattutto grazie a tutti coloro che ci hanno creduto e non si sono mai risparmiati" . Cuzzocrea non correrà dunque per la conferma del suo rettorato, in scadenza il prossimo 17 aprile.

I rimborsi contestati e la farmacia

Todaro, uno degli esponenti del sindacato più critici verso il rettore, aveva notato anomalie nei conti universitari consultando gli atti dell'amministrazione trasparente del sito dell’ateneo. I rimborsi milionari riguardano varie attività, anche se la parte più significativa è relativa ai materiali per attività di ricerca e di laboratorio durante tutto il periodo del rettorato Cuzzocrea, dal 2019 al 2023. La denuncia di Todaro - datata 8 settembre - è stata sottoposta al collegio dei revisori dei conti dell’ateneo.

La fattura per l'asino

Oltre ai rimborsi, Todaro ha messo gli occhi su una srl, la Divaga società agricola, che risulta di proprietà di Cuzzocrea e della moglie, rispettivamente per 80% e per il 20%. Amministratore unico è la madre del rettore, vedova di Diego Cuzzocrea, a capo dell'ateneo messinese dal 1995 al 1998. Dal 20 gennaio di quest'anno al 28 settembre, la società ha ricevuto 14 pagamenti (sotto le voci di servizi, manutenzione, materiali) che vanno da un minino di 600 a un massimo di 17.900 euro, per un importo complessivo di 122mila 300 euro. La Divaga srl è un'azienda agricola con appena due dipendenti, che ha sede in una stradina di campagna di Viagrande, alle falde dell'Etna.