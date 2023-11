"Ritirate la mozione pro Israele". E gli studenti occupano anche La Sapienza

Continuano le occupazioni degli studenti pro Palestina negli atenei italiani. L'ultima in ordine di tempo è quella dell'Università La Sapienza di Roma. Ad annunciarlo in una nota gli studenti del collettivo Cambiare Rotta. "Dopo una partecipata assemblea, accesa dalla rabbia per le settimane di massacro del popolo palestinese, martoriato da 75 anni da parte di Israele che oggi accelera la sua politica di genocidio, gli studenti si sono ripresi le aule dell'ateneo" , si legge nel comunicato.

Nel pomeriggio si erano registrati attimi di tensione tra studenti e forze dell'ordine, con i giovani che dopo un'assemblea nel cortile della facoltà di Scienze Politiche hanno tentato di entrare nell'edificio. Alcuni studenti sono riusciti a forzare il blocco a un un ingresso laterale e fare irruzione con una bandiera palestinese al grido di "fuori le guardie dall'università" . Poi hanno preso il microfono per attaccare la rettrice dell'ateneo e invitarla a revocare la mozione pro Israele votata all'unanimità dal Senato Accademico lo scorso 10 ottobre.

"Se siamo oggi in questo edificio è per dare voce alle 10mila persone uccise a Gaza. I nostri spazi ce li riprendiamo. E quindi decidiamo noi le posizioni politiche. E oggi decidiamo che la Sapienza si schiera contro Israele e con il popolo palestinese" . È la posizione assunta dagli occupanti. "Vogliamo dire alla rettrice che noi non ci arrendiamo - è la minaccia - Noi da qui non ci muoviamo" . Su uno striscione appoggiato sul pavimento si legge "Sapienza for Palestine" . Intanto all'ingresso della facoltà altri ragazzi chiedono di poter entrare per seguire le lezioni.

Nel comunicato con cui hanno annunciato l'occupazione dell'univesità, gli studenti se la prendono anche con "l'attuale classe politica, da destra a sinistra" che "continua a privarci dei nostri diritti mentre si sporca le mani del sangue palestinese" . Gli occupanti pretendono di dettare la linea non all'università - chiedendo "lo stop agli accordi della Sapienza con Israele e l'industria militare" - ma anche al governo italiano con " lo stop all'invio delle armi e il taglio delle spese militari" .