Scarcerato Marcello Minenna: "Ordinanza non fondata"

Il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare con la quale il giudice di Forlì aveva mandato agli arresti domiciliari Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. L'economista era stato accusato di avere favorito l'ex parlamentare leghista Gianluca Pini per sbloccare carichi di mascherine ferme alle dogane in cambio della conferma al vertice dell'Agenzia. Per questo motivo era stato accusato di corruzione. Tuttavia i giudici del Tribunale del Riesame hanno ritenuto non fondata l'ordinanza e hanno disposto la sua scarcerazione. Questa è la nota ufficiale: " Il 6 luglio è stato discusso il riesame dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del dottor Marcello Minenna, difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri, presso il tribunale di Bologna ". Il tribunale, dunque, " ha annullato la misura, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato ".

Marcello Minenna è attualmente assessore all'Ambiente della Regione Calabria. Secondo gli inquirenti, nel 2020 Minenna e Pini strinsero quello che in linguaggio giuridico si può definire un "pactum sceleris", cioè un "patto di scelleratezza". In particolare l'ex parlamentare " prometteva a Minenna di accreditarlo all'interno della 'Lega Salvini Premier' in modo che venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva altresì la riconferma della nomina a Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane a seguito del cambio dell'esecutivo, che effettivamente otteneva ". Minenna dal canto suo, si legge nel capo di imputazione, avrebbe asservito la " sua funzione pubblica agli interessi privati dell'imprenditore Pini ".