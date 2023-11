Sciopero generale dei trasporti 17 novembre: treni e bus a rischio, metro confermate

Nuovo venerdì nero per i trasporti a Milano. Il 17 novembre Cgil-Uil hanno indetto uno sciopero generale di 8 ore, cioè la durata della giornata lavorativa, per dipendenti pubblici e privati di quasi tutti i settori, trasporti inclusi. Una mobilitazione voluta dalle sigle sindacali per contestare la manovra del governo. I disagi coinvolgeranno treni e aerei, autostrade, settore marittimo ma anche le scuole, il pubblico impiego e l'Anas. Non ci saranno problemi invece, assicurano da Atm, per chi si sposta in città con i mezzi pubblici.

Cosa succede alle metropolitane durante lo sciopero del 17 novembre

Metropolitane, tram e bus circoleranno regolarmente. L'ultima agitazione è stata venerdì 10 novembre, dunque meno dell'intervallo di dieci giorni previsto tra uno sciopero e l'altro per le linee della metropolitana.

Quali treni circolano il 17 novembre

Per quanto riguarda i treni, sia i regionali di Trenord che quelli nazionali di Trenitalia, i lavoratori che aderiranno alla protesta si fermeranno a partire dalla mezzanotte e un minuto alle 20.59 di venerdì 17. Potrebbero però essere garantite alcune fascia di garanzia, ossia tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00 I convogli di Italo si fermeranno, invece, per otto ore dalle 9.00 alle 17.00.

I disagi per le scuole

Gli addetti delle biblioteche, degli asili, degli uffici anagrafici e delle scuole entreranno in sciopero generale per l'intera giornata, come confermato in una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Cosa cambia per autostrade e aerei

Meno chiara la sorte dei dipendenti del comparto aereo e del settore autostradale, così come rispetto ai vigili del fuoco e al settore dell’igiene ambientale. Tutte queste categorie avrebbero dovuto partecipare allo sciopero del 17 novembre, ma la Commissione di garanzia ha chiesto l’esclusione di questi settori, oltre che la rimodulazione dello sciopero dei trasporti per ridurlo a sole otto ore invece che all’intera giornata. I sindacati sono comunque intenzionati a mantenere la propria linea e non cedere alle pressioni del governo, dunque non si escludono disagi anche per questi settori.

Quando sarà il prossimo sciopero

La data del 17 novembre, viene spiegato dalla Cgil, è stata decisa in base ad un calendario di scioperi che nel prossimo mese si annuncia molto fitto. Questo è infatti solo il primo dei 5 scioperi generali previsti tra novembre e dicembre. Il prossimo sarà il 20 novembre in tutta la Sicilia, poi il 24 sarà il turno di tutti i lavoratori e le lavoratrici delle regioni del Nord, il 27 novembre della Sardegna e il primo dicembre si fermeranno tutti i lavoratori e le lavoratrici delle regioni del Sud. Infine, il 5 dicembre dovrebbe entrare in mobilitazione anche il personale medico.