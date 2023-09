"L'ha ucciso come un animale". L'ambulante ammazzato a colpi di stampella: condannato a 24 anni

La Corte d'Assise di Macerata ha condannato Filippo Ferlazzo, 33 anni, originario di Salerno, a ventiquattro anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, avvenuto a Civitanova Marche il 29 luglio 2022.

La vittima aveva chiesto l'elemosina all'imputato e alla compagna, a cui aveva toccato un braccio. In risposta, Ferlazzo lo aveva colpito con la stampella che il nigeriano usava per camminare, poi era salito sopra di lui a cavalcioni, schiacciandogli il collo e la testa.

"Ha usato un'aggressione brutale che si usa per uccidere un animale" , è stato uno dei passaggi più forti pronunciati dal pubblico ministero Claudio Rastrelli nel corso dell'udienza. Per Ferlazzo - che secondo due perizie psichiatriche è capace di intendere e di volere - il pm aveva chiesto l'ergastolo per omicidio aggravato da futili motivi, senza nessuna attenuante generica per disturbo della personalità. Secondo l'accusa c'era infatti anche il dolo: Ferlazzo voleva impedire ad Alika di rialzarsi. I giudici hanno invece riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, infliggendogli una condanna a ventiquattro anni.

"Giustizia è stata fatta, ventiquattro anni di carcere vanno bene" , ha commentato Charity Oriakhi, moglie di Alika Ogorchukwu, dopo la sentenza. Charity, accompagnata dall'avvocato e da alcuni membri della sua famiglia, si è fermata a parlare brevemente con i giornalisti appena fuori il tribunale di Macerata. Particolarmente scossa, ha ripetuto più volte di "accettare" la condanna decisa dai giudici.

Sul fronte del risarcimento i giudici hanno concesso, al momento, una provvisionale di 350 mila euro a favore della moglie e del figlio di Alika e 40mila euro ciascuno agli altri membri della famiglia ammessi come parti civili. L'imputato è stato invece assolto per il reato di rapina: dopo l'aggressione mortale si era ritrovato in tasca il telefono cellulare del nigeriano ucciso.