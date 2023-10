Vajont, Mattarella: "Un tormento che interroga le coscienze"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato questa mattina al cimitero monumentale di Fortogna per il primo appuntamento nella giornata di commemorazione del 60° anniversario del disastro del Vajont. "Siamo qui a rendere memoria di persone - ha dichiarato - quelle che sono morte il 9 ottobre 1963" e le "sopravvissute, quelle che hanno dovuto lasciare le loro case e quelle che hanno lottato strenuamente per ricostruirle, per rimanervi" .

Ad accogliere il capo dello Stato c'erano il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Longarone Roberto Padrin e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Mattarella, dopo aver ascoltato la Parata degli eroi eseguita dalla Fanfara dei congedati della Brigata Alpini Cadore, ha deposto una corona in memoria delle vittime della tragedia. Ha quindi reso omaggio ai "silenti monumenti alle vittime, a quelle inumate nei cimiteri, a quelle sepolte per sempre nei greti dei corsi d'acqua, sulle pendici: donne, uomini, bambini" . A detta del presidente, "sono tormenti che, tuttora - sessant'anni dopo - turbano e interrogano le coscienze" .

Il 9 ottobre 1963 dal monte Toc, nella valle del Vajont, si staccarono 263 milioni di metri cubi di terra. Gli effetti furono devastanti: gli abitanti dei paesi vicini ebbero solo pochi minuti per tentare di mettersi in salvo, prima che l'onda generata dalla frana superasse la diga. Erto e Casso, in provicina di Pordenone, sono diventati paesi fantasma con case e finestre sbarrate. Longarone, nel bellunese, è stata rifatta a forza di cemento armato. I sopravvissuti sono ormai poche decine. "Per noi fu come la fine del mondo. E un evento del genere non si può descrivere. Solo chi c'era può capire" , dice oggi Italo Filippin, 79 anni, già sindaco di Erto e Casso, da molti anni diventato il più apprezzato "informatore della memoria" per le quasi 100mila persone che ogni anno vengono a visitare la diga del Vajont, gestita dal Parco naturale delle Dolomiti friulane. "Solo all'alba capimmo cosa era accaduto" . Il bilancio ufficiale fu di 1.910 morti di cui 487 bambini.

"L'interazione dell'uomo con la natura è parte dell'evoluzione della natura stessa. Perchè l'uomo è parte della natura, ma non deve divenirne nemico" - ha concluso Mattarella citando le parole di Papa Francesco - "Ce lo ha ricordato nella sua recentissima esortazione. Non si tratta di un tema di esclusivo carattere ecologico. Si tratta di saper porre attenzione e saper governare, con lungimiranza, gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione, l'umanità stessa e i suoi destini" .

"Sono trascorsi sessant'anni dal 9 ottobre 1963, quando la nostra terra è stata lacerata da una ferita tremenda, ancora oggi non rimarginata in tanti animi" , ha scritto sui social il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Da quel giorno i nomi di Vajont e di Longarone sono tristemente scritti nella storia del Paese e contemporaneamente sono entrati indelebilmente nei nostri cuori e nella nostra memoria collettiva. L'anniversario della morte di 1.917 persone di cui 487 bambini, ci porta a misurarci con una delle peggiori sciagure causate dalla colpevole presunzione dell'uomo di poter piegare la Natura ai suoi interessi" .

I dirigenti e progettisti della SADE (Società Adriatica di Elettricità) costruirono la diga del Vajont, nel 1956, in un'area con gravi problemi geologici, nonostante la consapevolezza dei rischi e nel silenzio delle autorità di controllo. Gli abitanti del posto, tra cui la giornalista Tina Merlin, denunciarono il pericolo fin dall’inizio ma senza essere ascoltati. Trentasette anni dopo la tragedia, il 27 luglio 2000 i tre corresponsabili del disastro – Stato, Enel e Montedison – accettarono di pagare un terzo dei 900 miliardi di oneri e danni riconosciuti ai comuni danneggiati.