In Veneto la terra trema di nuovo, scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Rovigo

La terra torna a tremare in Veneto. A pochi giorni di distanza dal sisma del 25 ottobre avvertito con epicentro tra Ceneselli e Ficarolo, avvertito anche in altre Regioni, arriva oggi la notizia di una nuova scossa di terremoto, sempre in provincia di Rovigo.

Secondo quanto riferiscono le autorità competenti, la terra ha tremato intorno alle 17.29 a Cesenelli, registrando una magnitudo di 4.2. Stando a quanto dichiarato dall'Ingv il terremoto ha avuto una profondità di 10 chilometri, ma fortunatamente non sono stati registrati danni alle strutture e non ci sarebbero stati feriti gravi.

Il messaggio di Zaia

"Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 17.29 a Cesenelli, in provincia di Rovigo. La scossa ha avuto una profondità di 10 chilometri. Tre giorni fa un altro terremoto, sempre di magnitudo 4.2, aveva fatto tremare la zona e le aree limitrofe ed era stato avvertito in tutto il Veneto e in Emilia. Voi avete sentito questa scossa?" , ha scritto su Facebook il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "Le strutture della nostra Protezione Civile stanno effettuando una ricognizione per verificare le eventuali conseguenze della scossa di terremoto registrata poco fa nel rodigino. Al momento non abbiamo registrato particolari segnalazioni, ma la verifica della situazione in tutti i territori interessati dal fenomeno sismico è ancora in corso. Ringrazio per questo tutti coloro che stanno lavorando alla verifica e la Protezione civile nazionale con cui sono stato da subito in contatto ", ha aggiunto, come riportato da Ansa.

La situazione

Malgrado la paura, dunque, non ci sarebbero stati particolari problemi. A parte alcune chiamate da parte di cittadini preoccupati, i vigili non hanno ricevuto richieste di intervento. Secondo le ultime informazioni raccolte, l'evento sismico ha avuto epicentro tra i Comuni di Ceneselli, Calto e Salara. Almeno 211 i Comuni che hanno avvertito il sisma e non solo della provincia di Rovigo, ma anche di Padova, Verona e Vicenza.

I vigili del fuoco sono in stato di allerta, anche perché dopo la scossa delle 17:29 con magnitudo 4.2 se ne è verificata un'altra, alle 17:35, con magnitudo 2.4 e localizzata a Salare. Al momento, tuttavia, non sono ancora pervenute richieste di soccorso.