"Vi prego chiamate la polizia". Tassista aggredita a Roma

A Roma è diventato pericoloso anche girare in pieno centro e in pieno giorno. Lo scorso tre settembre, poco dopo le 15, una tassista è stata aggredita nella zona di Piazza della Chiesa Nuova, nel centro storico. Due uomini si sono avvicinati e hanno cominciato a dare colpi violenti al taxi in cui si trovava. In poco tempo hanno danneggiato il paraurti e il lunetto posteriore.

Un video girato dall'interno dell'auto documenta quegli attimi: urla violente, rumore di vetri infranti e la voce di un uomo che intima la donna di consegnargli le chiavi. Poi l'urlo d'aiuto: "Vi prego, chiamate la polizia" . La tassista è fortunamente riuscita a scappare e in seguito sporgere denuncia contro ignoti.

Gli abitanti del quartiere lamentano violenze continue da parte di un gruppo composto da una decina di persone che, spesso sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti, si rendono protagonisti di minacce e intimidazioni.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili dell'aggressione, mentre sul caso si è mosso anche l’assessore capitolino ai trasporti Eugenio Patanè. In una lettera al Prefetto di Roma, ha sottilineato la gravità del gesto e lanciato l'allarme sul fenomo che ha spinto un numero tassisti a non frequentare più la zona.