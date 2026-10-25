Campobasso, madre e figlio trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Urri, in provincia di Campobasso, dove una donna di 85 anni e il figlio 58enne sono stati trovati morti nella loro abitazione. Al vaglio degli investigatori, coordinati dalla procura di Larino, competente per il territorio, c’è l’ipotesi di omicidio-suicidio. Sul posto i carabinieri, il magistrato di turno e la sindaca del paese, Laura Greco.

La ricostruzione

Stando alle prime informazioni, ad allertare il 112 sarebbero stati i vicini di casa, insospettiti dal fatto che da giorni non avevano più notizie di mamma e figlio. Intervenuti sul luogo della segnalazione, i Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per consentire ai carabinieri di entrare nell’abitazione. Poi la macabra scoperta: entrambi i corpi giacevano senza vita sul pavimento. Secondo una prima ricostruzione, non ancora confermata, l’anziana donna sarebbe stata strangolata. Dopodiché il figlio si sarebbe tolto la vita.