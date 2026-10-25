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Cronaca nera

Campobasso, madre e figlio trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio

La tragedia in un’abitazione del comune di Ururi. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il figlio 58enne ad uccidere la madre di 85 anni

Rosa Scognamiglio
Il limite umano di fronte al male
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Tragedia a Urri, in provincia di Campobasso, dove una donna di 85 anni e il figlio 58enne sono stati trovati morti nella loro abitazione. Al vaglio degli investigatori, coordinati dalla procura di Larino, competente per il territorio, c’è l’ipotesi di omicidio-suicidio. Sul posto i carabinieri, il magistrato di turno e la sindaca del paese, Laura Greco.

La ricostruzione

Stando alle prime informazioni, ad allertare il 112 sarebbero stati i vicini di casa, insospettiti dal fatto che da giorni non avevano più notizie di mamma e figlio. Intervenuti sul luogo della segnalazione, i Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per consentire ai carabinieri di entrare nell’abitazione. Poi la macabra scoperta: entrambi i corpi giacevano senza vita sul pavimento. Secondo una prima ricostruzione, non ancora confermata, l’anziana donna sarebbe stata strangolata. Dopodiché il figlio si sarebbe tolto la vita.

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