Fuga senza assicurazione. La “sorpresa” nei Kinder

Esistono fughe che hanno una logica e fughe che hanno solo un acceleratore. Quella di martedì pomeriggio, nel quartiere Greco-Pirelli, appartiene alla seconda categoria, almeno finché non si scopre cosa c’era dentro l’auto. Perché nessuno, ragionevolmente, rischia la pelle propria e altrui per una polizza scaduta. A meno che la polizza non sia l’ultimo dei problemi.

Sono circa le 18 di mercoledì quando una pattuglia dell’Unità territoriale 2 della Polizia locale affianca una Fiat 500 all’incrocio tra via De Marchi e via Breda, tra Greco e Precotto: dal sistema di bordo risulta che la macchina non ha l’assicurazione obbligatoria. Controllo di routine, verrebbe da dire, di quelli che finiscono con una multa salata e un’imprecazione. Il 25enne marocchino al volante non è d’accordo: alla richiesta di chiarimenti preme a fondo e parte. Gli agenti dietro, la Centrale operativa dirama l’allarme a tutti gli equipaggi in zona.

Segue il repertorio completo del pilota improvvisato, quello che a Milano, all’ora di punta, sembra scritto da un regista d’azione con scarso senso della realtà: sorpassi azzardati, inversione a U in pieno incrocio, semafori rossi trattati come suggerimenti, lunghi tratti contromano con i pedoni a fare da birilli. Lungo il percorso la 500 urta un’auto privata e una pattuglia arrivata di rinforzo, sirene e lampeggianti accesi. Difficile dire di non averla vista.

All’incrocio tra via Pirelli e via Vizzola il ragazzo cambia disciplina: dall’automobilismo all’atletica. Lascia l’utilitaria ancora in moto, motore acceso come in un film, e prova a piedi. Dura poco. Gli agenti lo inseguono, lo raggiungono, lo bloccano. E lui confessa subito il motivo di tanto zelo: in macchina c’era la droga.

La perquisizione conferma. Nascosti dentro degli ovetti Kinder, ci sono 17 involucri di cocaina già confezionati e pronti per la vendita, più 570 euro in contanti che gli investigatori ritengono frutto dello spaccio. Il 25enne viene arrestato.