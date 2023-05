Alessandro Impagnatiello, 30 anni, barman in alcuni locali di Milano, è indagato per omicidio volontario aggravato. È la svolta che arriva in serata sul caso di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa tra la sera di sabato e domenica scorsa. I carabinieri del Ris sono arrivati nella casa di Senago, nel milanese, dove viveva la coppia. A pochi metri da qui la donna è stata vista per l'ultima volta prima di scomparire. Intanto si sta perlustrando un'area boschiva, vicino a un campo da baseball non lontano dalla loro abitazione in via Novella, nel comune dell'hinterland di Milano. Oltre ai carabinieri, ai vigili del fuoco e protezione civile, si è attivata la popolazione con alcuni volontari. Uno di loro si è presentato davanti alla casa dove viveva la coppia stamattina: "Abbiamo iniziato a setacciare i canali e il parco delle Groane. Crediamo che difficilmente la donna si sia allontanata da sola".

Le indagini procedono a ritmo serrato e con il massimo riserbo di inquirenti e investigatori. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo del pool fasce deboli della procura di Milano e condotta dalla squadra omicidi dei Carabinieri di Milano. Fino a poche ore fa, si indagava per istigazione al suicidio, a carico di ignoti: un titolo di reato tecnico, necessario per condurre accertamenti a 360 gradi. Adesso l'ipotesi è cambiata in omicidio volontario aggravato.

I genitori e la sorella Chiara, che ha fatto un appello tramite l'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse tramite la sua referente in Lombardia Valentina Zaniolo, hanno detto di avere parlato con Giulia poche ore prima della scomparsa. Avrebbe raccontato loro che Impagnatiello avrebbe avuto una relazione parallela nei mesi passati: la donna sarebbe rimasta incinta per poi abortire. "Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo" ha scritto stamane sui social la sorella Chiara. La famiglia della ragazza dovrebbe partecipare questa sera alla trasmissione Chi l'ha visto.