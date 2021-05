Antonio Di Fazio, adesso indagano anche sulla sorella

Ci sono due nuove persone iscritte nel registro degli indagati nel caso dei presunti abusi sessuali per i quali è accusato l’imprenditore Antonio Di Fazio detto Antonello. È stato annunciato nella puntata di ieri sera di “Quarto grado”. Si tratta di un suo collaboratore, Fabrizio Brignolo, e della sorella dell’imprenditore, Maria Rosalba Di Fazio, un medico. I due sono accusati di favoreggiamento: si indaga se abbiano aiutato l’uomo a contattare le ragazze che affermano di essere state drogate e abusate.

È un mosaico la vita di Antonio Di Fazio descritta a Quarto grado: l’arrestato è stato definito dal giudice indagini preliminari Chiara Valori un “ moderno Barbablù ” - ossia come il mostro che nella fiaba di Charles Perrault uccideva le mogli e ne occultava i cadaveri in uno stanzino segreto. Non si parla però di omicidi nella vicenda dell’imprenditore, ma di benzodiazepine somministrate alle presunte vittime, per stordirle e abusare di loro sessualmente. Per la precisione, al momento c’è la denuncia di una sola vittima: Chiara, nome di fantasia, che in un giorno di fine marzo ha seguito l’uomo che credeva di conoscere bene in casa sua per un meeting aziendale.

Il 26 marzo, Chiara si reca appunto a un colloquio di lavoro in azienda da Di Fazio, dopo aver ricevuto un messaggio dalla sorella di questi: è un medico e ha visitato la ragazza in passato. Che si fida di loro, tanto più che sono stati ospiti dell’albergo dei suoi genitori in Sicilia in passato. Chiara afferma che Maria Rosalba abbia attivato la modalità per l’utilizzo dei messaggi temporanei, per cui non c’è traccia sul suo telefono della comunicazione ricevuta. L’imprenditore aveva promesso alla giovane uno stage in azienda che opera nel settore farmaceutico: ma una volta in azienda Chiara la scopre deserta, mentre Di Fazio le propone di andare a fare il meeting a casa sua in zona Parco Sempione a Milano. Chiara accetta, tanto più che, conoscendolo, sa che l’uomo vive con l’anziana madre. Ma una volta a casa, racconta Chiara, la madre non c’è, ed è lì che avviene il presunto stordimento con benzodiazepine e il presunto abuso sessuale.

Non finisce qui: Chiara il giorno dopo viene portata in ospedale dal fidanzato. Mentre il suo smartwatch segnala come la sera prima non abbia camminato sulle proprie gambe, le vengono trovate benzodiazepine nel sangue - l’interrogativo al vaglio degli inquirenti è se la sostanza sia stata prescritta proprio da Maria Rosalba, con lo scopo di aiutare l’anziana madre a dormire.

Dopo la denuncia di Chiara, l’appartamento di Di Fazio viene perquisito il 5 aprile: vengono trovati un falso foglio di congedo della Guardia di Finanza datato 1993 e un falso documento che attesta che l’uomo è membro del Sisde. Inoltre si parla di un presunto prestito, ricevuto da un boss di ‘ndrangheta, il cui braccio destro fu testimone di nozze di Di Fazio, tanto che è stato aperto anche un filone d’inchiesta patrimoniale. Tuttavia Di Fazio, il 24 aprile, ha denunciato Chiara, accusandola di aver inventato tutto per ripicca, perché lui non avrebbe concesso un prestito da 500mila euro alla sua famiglia.

Nel passato di Di Fazio esiste un’altra storia di denunce incrociate con la sua ex moglie, alla quale gli esami del sangue avrebbero attestato una presenza di benzodiazepine in più di un’occasione. Ex marito ed ex moglie si sono denunciati a vicenda per sottrazione di minore, mentre le denunce della donna parlano anche di maltrattamenti in famiglia, stalking e tentato omicidio.