Denuncia gli abusi della mamma sul figlio, ma i giudici archiviano tutto

Nella regione del caso Bibbiano c’è un’altra vicenda con al centro un minore che fa discutere. Questa volta, però, non si tratta di falsi abusi, ma di un caso di violenza sessuale che sarebbe documentato da due video. Filmati che ritraggono Luca, nome di fantasia del bimbo, che ha appena cinque anni, mentre tocca la mamma nelle parti intime.

Per lui è una "visita medica" ma il filmato è pieno di doppi sensi, con la madre che ad un certo punto chiede al piccolo se deve "abbassarsi le mutande" o fare a sua volta la "visita" al piccolino. Parole agghiaccianti, che sono risuonate nell’aula di tribunale dove Alessandro, cinquantenne bolognese, sta portando avanti la sua battaglia legale contro la ex compagna.

Una donna romena che viene accusata di violenza sessuale sul figlio. I due sono in vacanza in montagna quando Alessandro, che registra le chiamate della compagna con cui è in crisi da un po’ di tempo, scopre qualcosa di terribile. La sua ex sta parlando con una donna toscana. Scherzano a proposito del comportamento di Luca, che "spingeva di continuo con la manina" nelle parti intime della mamma eccitandosi.

Il tutto è condito dalle risate delle due donne. "Quella dall’altro capo della cornetta è la compagna di un uomo toscano con cui la mia ex ha una relazione da oltre un anno", ci spiega Alessandro. "La donna lo sa e non ha nessun problema - aggiunge - perché si tratta di una relazione a tre". Non solo. La donna si confida anche con il suo amante. In una chat di Messenger la signora gli rivela dell’attrazione fisica che il bambino proverebbe per lei.

"Lui per tutta risposta le chiede di portargli mio figlio per parlarci", spiega preoccupato il papà. Davanti ai giudici la donna si è difesa spiegando come si trattasse di un gioco, e i magistrati, in parte le hanno creduto. Alessandro però è convinto che dietro quelle frasi e quei gesti si celi un abuso sessuale. "Il punto è che i video prodotti in udienza sono stati registrati dopo la telefonata in cui si parlava dell’eccitazione del bambino - ci spiega - come dimostra la data impressa sui file".

"Questo significa che gli atteggiamenti promiscui si sono ripetuti in più occasioni, quante?", si domanda questo papà, che in tribunale ha chiesto l’affidamento esclusivo del piccolo. "Siamo in attesa della pronuncia, che dovrebbe arrivare entro un paio di mesi - aggiunge - nel frattempo il piccolo resta collocato presso la madre e io lo vedo soltanto due ore alla settimana". "Anche l’intimazione di non portare il bambino dalla coppia toscana coinvolta nella vicenda - denuncia - è stata disattesa". Secondo Alessandro la mamma lo avrebbe condotto da loro in diverse occasioni.

E il timore del padre è che la donna possa decidere di trasferirsi in Romania, portando con sé il bimbo. "Se è vero che esiste una perizia degli psicologi che attesta che il bimbo non manifesta particolari problemi, io che lo conosco profondamente noto che in lui c’è qualcosa che non va", ci confessa Alessandro. "Ultimamente ha ripreso a balbettare e gli sono venuti dei tic oculari", racconta. "Mi domando - continua - se dopo un anno di questo strazio si sia fatto tutto il possibile per tutelare il benessere, la sicurezza e l’interesse di mio figlio".

Secondo l’avvocato Francesco Miraglia, che segue Alessandro, l’iter processuale è stato caratterizzato da una buona dose di "superficialità". "A parti inverse, se fosse stata una mamma a denunciare una cosa del genere forse sarebbe già stata emessa una misura cautelare", accusa il legale che da anni si occupa di diritto minorile e ha seguito i casi di diverse famiglie coinvolte nello scandalo di Bibbiano.

La denuncia penale di Alessandro, invece, è stata archiviata. "La cosa che ci ha lasciato un po’ perplessi - annota l’avvocato - è l’orientamento del pubblico ministero, secondo cui si è trattato di un gioco e non di un abuso". Il legale se la prende con il sistema che, accusa, "non funziona". "Se da una parte a Bibbiano architettavano gli abusi, qui si fa al contrario, c’è un sospetto ma rimane tale, anzi viene sminuito completamente", osserva in modo provocatorio.

Il problema, ci spiega al telefono, è "all’interno dei tribunali dove nessuno controlla niente, comprese le relazioni dei servizi sociali, e dove spesso si emettono provvedimenti senza neppure convocare le parti". "La prudenza ai limiti dell’eccesso che è stata utilizzata sembra essere piuttosto una sottovalutazione del caso", aggiunge papà Alessandro. L’unica speranza che gli resta è che "al termine di questa triste storia il bambino possa vivere in una situazione di sicurezza e che non ci sia più spazio per la promiscuità".