Coronavirus, audio choc dal Niguarda: "Ci sono ventenni con polmoniti orribili"

"Voi non avete idea quanti giovani, anche ventenni, richiedono la C-pap e hanno delle polmoniti orribili" . Sono le parole di un medico in forza all'ospedale Niguarda di Milano. Parole contenute in un audio preoccupato e preoccupante pubblicato da Dagospia. Quella dell'’uomo è una testimonianza, o meglio uno sfogo, che alza il livello di allarme. Perché arriva da uno degli avamposti che lottano, ogni ora, ogni giorno, contro il coronavirus.

L'anestesista, infatti, racconta: "Ragazzi la situazione è questa. Hanno chiuso interi reparti, hanno ridotto i posti letto dei reparti tradizionali, hanno bloccato gli ambulatori per far venire i medici ambulatoriali a fare i medici per i reparti Covid-19. Arrivano ogni giorno in maniera esponenziale, hanno triplicato praticamente i posti di rianimazione, volevano chiuderci l'Utic (Unità di Terapia Intensiva Coronarica). Non so quante Utic sono state chiuse per cui anche la rete Stemia è stata chiusa e stanno decentrando tutto" . Il nosocomio – parole sue – "sta scoppiando" e ha "trenta intubati per coronavirus".

"Tutte le rianimazioni sono quasi piene, si sta pensando a un numero di triage dei rianimatori per distribuire i pazienti nei letti di rianimazione e decidere chi intubare e chi lasciar morire. Non te ne accorgi, non li becchi" , prosegue l'uomo, che poi riporta di un caso clinico appena capitato in reparto Utic: "Abbiamo avuto uno choc cardiogeno per cinque giorni lastra da Epa e l'infettivologo non aveva detto un cazzo. Il radiologo è congestionato dal piccolo circolo. Ieri ho telefonato al radiologo e gli ho detto senti questa qua secondo me è una polmonite e c'aveva la polmonite. Ora gli hanno fatto il tampone ma sicuramente è un paziente Covid-19, ci metto la mano sul fuoco…" .

Dunque, la considerazione scioccante sui ragazzi. Già, perché il medico racconta di numerosi giovani ricoverati in ospedale: "Voi non avete idea quanti giovani, anche ventenni, richiedono la C-pap e hanno delle polmoniti orribili". E poi: "Quanti nati negli anni '70 hanno polmoniti. Una marea. È inimmaginabile. I medici ormai non vengono neanche più messi in quarantena o esaminati con il tampone. Ti dicono: se tu hai avuto un contatto e non hai sintomi vieni a lavorare. Se hai dei sintomi decidi tu se venire a lavorare o rimanere a casa. È tragico" .