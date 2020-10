"Il 2020 sarà un anno di crescita". Ma le previsioni di Paolo Fox sono errate

Alzi la mano chi, il 31 dicembre 2019, avrebbe immaginato uno scenario come questo. Avremmo dovuto dare retta alla saggezza popolare, che da generazioni tramanda un vecchio adagio che mai come in questo 2020 risulta attuale: " Anno bisesto, anno funesto... ". Ma forse a Paolo Fox è sfuggito e così, quelle che sono le sue consuete previsioni astrali di fine anno, si sono trasformate in un video virale che a guardarlo oggi non può che far sorridere amaramente.

Utilizzando il linguaggio dei social, il video di Paolo Fox "è invecchiato male e in fretta". In Italia in quei giorni vivevamo ancora avvolti nella nostra bolla di incoscienza, si vociferava di un virus che stava flagellando la Cina ma, insomma, non è mica dietro l'angolo. L'Italia aveva i suoi problemi, i soliti che affliggono questo Paese da ormai diversi anni, ma il rischio epidemico sembrava non sfiorarci. In quei giorni di dicembre, quindi, le previsioni di Paolo Fox sono sembrate simili a tutte quelle che a fine anno gli astrologi propongono in tv. " Possiamo dire che questo è un anno di crescita, addirittura vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti ", diceva col sorriso l'astrologo, inconsapevole del fatto che, proprio i viaggi, sarebbero stati il primo step di un rapido lockdown. Già ai primi di febbraio, infatti, il governo decise di bloccare alcune rotte aeree internazionali, intensificando i controlli in porti e aeroporti per evitare l'ingreso nel Paese del nuovo coronavirus. Che, però, già circolava.