"Chat manipolate". Nuovo giallo sulla presunta "love story" tra preside e studente

La preside, lo studente e il mistero delle chat. C'è un piccolo "giallo" da chiarire nella presunta liaison tra Sabrina Quaresima, dirigente scolastico dell'Istituto Montale, e A.S, giovane all'ultimo anno di studi. Riguarda i messaggi intercorsi tra i due durante il breve periodo frequentazione e che, a seguito della rottura, avrebbero girato sugli smartphone di mezza scuola alimentando il gossip. " Io non ho dato le chat a nessuno, trattasi di velina ", chiarisce il ragazzo. Intanto, il Garante per la privacy ha disposto il blocco imminente della diffusione delle chat: "Non aggiungono nulla".

Gli studenti

Che si tratti o meno di un chiacchiericcio lo stabiliranno le autorità competenti del caso. Gli studenti del Montale, giurano e spergiurano che sia tutto vero riservandosi di fornire la propria versione solo nelle sedi opportune. " Lui era oppresso da lei, lo provocava ", dice una studentessa al cronista del Il Messaggero. " La preside non l'ha mai sopportata nessuno per il suo regime dittatoriale " affermano altri. " Girava, si sapeva che prima poi sarebbe uscita, un amico ha spifferato tutto ", assicura un ragazzo. Poi c'è chi, come Flaminia, preferisce prendere la misura: " Se è vero è grave, se non è vero è grave che l'abbiamo voluta diffamare. Ma non la tratterei come una questione di genere. Quanto a lui, ha una media eccellente, non aveva bisogno di notorietà ".

Le reazioni

Una storia, vera o presunta, che grida allo scandalo. A destare indignazione non è tanto la differenza d'età tra la dirigente scolastica e il ragazzo, quanto l'inconciliabilità dei rispettivi ruoli. " Sei sei una istituzione, devi mantenere un certo distacco, devi essere da esempio ", è il commento più gettonato. Ma c'è anche chi si schiera con la preside parlando di " accanimento nei confronti del dirigente scolastico, forse lei si era pure innamorata mentre lui credo si sia all'inizio compiaciuto della donna più grande, poi la cosa è degenerata ". Qualcuno mette in dubbio la veridicità della vicenda: " Sono screenshot, li puoi legare a qualsiasi chat non hanno valore per la Postale ". Infine, una mamma azzarda un parallelismo arditissimo: " Macron si è sposato la sua prof conosciuta a 15 anni, ci sono problemi più gravi qui davanti come lo spaccio. Lui è pure maggiorenne, lei si è difesa male noi donne sbagliamo, io solidarizzo per lei, il ruolo dei docenti è cambiato, sono più cordiali e aperti, più esposti alle chiacchiere. Un peccato la pubblicità negativa per la scuola e il quartiere, questa storia doveva rimanere dentro queste mura ".

Il collettivo

L'atmosfera è tesa all'istituto di via Bravetta. Da qualche giorno, sulle mura esterne dell'edificio campeggia una scritta: "Il Montale sa". Ieri sera, gli attivisti del Collettivo scolastico hanno affidato a Instagram un lungo sfogo non hanno mancato di prendere una posizione netta rispetto alla faccenda. " Se le indagini intraprese confermassero tali voci, - hanno precisato - chiederemmo le dimissioni della dirigente ". A dir loro " è inammissibile un comportamento del genere da parte di una figura istituzionale che dovrebbe essere un esempio per gli studenti e dovrebbe rendere la comunità scolastica un luogo di crescita e apprendimento e un ambiente sicuro per gli studenti e le loro famiglie ". E comunque, nell'ipotesi in cui si trattasse di un pettegolezzo, la preside: " non dovrebbe permettere che 'pettegolezzi' del genere prendano piede nel suo istituto e in caso di calunnia dovrebbe dare spiegazioni alla comunità scolastica ".

Cosa rischia la preside