Malata di Covid partorisce: "Non ho ancora potuto tener in braccio mia figlia"

" La cosa che mi fa più male ora è non aver ancora potuto stringere tra le braccia, da quando è nata, la mia bambina. Quello mi strazia ". A parlare è Gloria, una neo mamma di Dogliani, in provincia di Cuneo, che ha partorito dopo essere risultata positiva al nuovo coronavirus.

Da una settimana, Gloria sta bene ma, racconta al Corriere della Sera, " è stata dura e ho avuto paura, sia per me che per mio marito e l’altra mia figlia di un anno. Ho pensato fossero anche loro positivi e che lo fosse anche la piccola in pancia ". Il resto, dice, "è passato". Ma c'è stato un momento in cui la donna ha avuto paura di poter morire, " di diventare una tacchetta sulla conta serale di quello che ormai sembra un bollettino di guerra. Non lo dimenticherò mai ".

Gloria ha messo al mondo la sua bambina lo scorso 15 marzo, in piena emergenza, rappresentando "un vero e proprio raggio di sole" in un Paese abituata a contare i morti. Adesso sta bene, ma non riesce a spiegarsi ancora come si sia potuta contagiare. " Essendo a termine gravidanza sono stata in due ospedali per ecografia e visita, il 4 e il 6 marzo. Sono stata male il 9 la prima volta, quando tutta la mia famiglia ha avuto i primi sintomi- racconta- Per fortuna mio marito e la mia prima bimba di un anno sono asintomatici, ma positivi, ora negativizzati. Io e mia nonna invece siamo ancora entrambe ricoverate ". Per permettere alla bambina di nascere, la madre ha dovuto sottoporti al cesareo, perché non avrebbe potuto affrontare un travaglio.

In queste settimane, Gloria è stata sottoposta al Cpac, il casco per la respirazione, che definisce " un dannato sacco di plastica nel quale ho tenuto la testa per 6 maledetti giorni, 140 ore, 8.640 minuti. Non indosserò mai più un casco da moto ". Alla donna, il Covid-19 ha rubato " molti momenti": "Mi sono persa la prima parte della vita di mia figlia- spiega- quella parte dell’imprinting materno, quella dell’odore di neonata, il primo bagnetto, il moncherino del cordone ombelicale, mi sono persa i suoi primi sguardi, non l’ho vista mentre tirava su la testolina la prima volta ".