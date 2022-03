Lo studente e la storia con la preside: "Mi provocava, quel rapporto..."

Lo scandalo si allarga, arricchendosi di pruriginosi dettagli. Nel caso della presunta relazione tra Sabrina Quaresima, la preside del liceo Montale di Roma, e un suo alunno, ora, trovano spazio alcune scottanti rivelazioni. Non più semplici pettegolezzi, ma testimonianze che lo studente al centro della vicenda avrebbe reso, scendendo nei particolari. Anche intimi. Secondo alcune ricostruzioni, i primi contatti tra la dirigente scolastica e il 18enne si sarebbero registrati a metà dicembre, durante i giorni delle occupazioni studentesche. Sarebbero poi seguite delle avances, sempre più esplicite, sino al retroscena che lo stesso ragazzo avrebbe svelato: " Abbiamo avuto un rapporto sessuale ".

I dettagli della presunta relazione sono contenuti - secondo quanto scrive Repubblica - nelle carte dell'indagine avviata sul caso dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio. Nella documentazione in mano agli ispettori, visionata e riporatata in alcuni stralci dal quotidiano, lo studente avrebbe raccontato: " Lei mi convocava a scuola fuori dall'orario delle lezioni, mi chiedeva cosa dovesse indossare il giorno dopo. Abbiamo avuto un rapporto sessuale in macchina in un parcheggio sotto i palazzi. A un certo punto non sapevo più come uscirne, non riuscivo a troncare. E la situazione mi è sfuggita di mano ". Parole che confermerebbero non solo la liason, ma anche il fatto che a desiderare quella relazione sarebbe stata in primis la dirigente scolastica.

Dopo un iniziale e più formale scambio di mail, i contatti con il ragazzo (già maggiorenne) sarebbero proseguiti su Whatsapp. Da lì, " i primi segnali ", come li ha definiti il giovane confidandosi con un gruppo di amici. La preside - avrebbe aggiunto il liceale - " mi chiedeva consiglio su cosa indossare oppure cosa stessi guardando in tv ". Poi l'approccio si sarebbe fatto più esplicito con gesti come " un abbraccio, una carezza sui capelli ". Le ricostruzioni, a questo punto, vertono sulla versione offerta da alcuni studenti dichiaratisi al corrente di dettagli sul caso.

Alcuni di loro, ascoltati da Repubblica, hanno affermato di aver visionato un messaggio scritto dalla preside al loro coetaneo. " Se ti do un indirizzo, te mi raggiungi là? ", avrebbe scritto al 18enne la donna. Il giovane protagonista della vicenda avrebbe accettato: il tempo di avvertire gli amici " ed ero già in macchina a 130 verso Roma est ". Secondo quanto raccontato dal ragazzo, i due avrebbero avuto un " rapporto sessuale completo, nella macchina della preside ". Durante l'atto sarebbe anche arrivata una chiamata del marito, avrebbe rivelato lo studente agli amici.