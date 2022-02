Le priorità della Lamorgese: "Violini col legno dei barconi"

Un centinaio questa mattina. 357 solo ieri. 3.400 da inizio anno. Sono i numeri dell'emergenza, ormai perenne, degli sbarchi. Una situazione che, con l'arrivo della primavera, non potrà che aggravarsi. Eppure la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, sembra avere altre priorità. L'ultima, in ordine cronologico, è la costruzione di violini con il legno recuperato dai barconi sui cui i migranti attraversano il Mediterraneo.

È stato proprio il Viminale a presentare il progetto della "Orchestra del mare", un'ensemble a tema accoglienza. E, come in ogni orchestra che si rispetti, gli archi non possono mancare. Ma il legno per realizzarli, in questo caso, non sarà ricavato dai celebri abeti della Val di Fiemme, esaltati a suo tempo anche da Antonio Stradivari. Al posto delle tavole trentine, saranno le assi dei barconi a fornire ai liutai la materia prima. Le dieci imbarcazioni sono già state selezionate dall'Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia, che le ha individuate tra quelle (centinaia) per le quali l'autorità giudiziaria aveva già disposto la distruzione e lo smaltimento. Dopo il via libera, arrivato ieri da Luciana Lamorgese, i natanti arriveranno a Milano nei prossimi giorni. A trasformare le chiglie in violini, viole e violoncelli saranno i detenuti del carcere di Opera, Una volta ultimati saranno prestati e rodati da orchestre nazionali e internazionali, prima di diventare dotazione ordinaria della nuova Orchestra del mare.