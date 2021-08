"Siete voi la forza morale e reale del Giornale"

"Quando dico noi non intendo solo noi giornalisti. Intendo anche i lettori senza i quali non avremmo potuto niente. Furono loro la forza trainante, morale e materiale di questo Giornale. É a questi lettori rimastici sempre fedeli nella buona e nella cattiva sorte che va il merito del nostro successo. Noi rivendichiamo soltanto quello di avergli fornito, nel momento più difficile, un punto di riferimento e restituito un po' di fiducia. E soprattutto di non averli mai imbrogliati". Indro Montanelli - 25 giugno 1980