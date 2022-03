"Una tacca sulla cintura...". Spunta la chat della preside con lo studente

Sabrina Quaresima, la preside di 50 anni del liceo Montale che avrebbe avuto una relazione con un suo alunno prossimo alla Maturità, avrebbe detto: "La nostra storia? Spero che tu adesso sia contento, per te sono stata solo una tacca in più sulla cintura". A tante donne è probabilmente capitato di sentirsi in questo modo, ma qui il problema è che a parlare è una dirigente scolastica e l’oggetto del suo discorso è un 18enne, Francesco, studente del liceo dove lavora la 50enne. Tra i due, come raccontato dal giovane, ci sarebbe stato anche un rapporto sessuale avvenuto all’interno di un’auto parcheggiata per strada. Maggiorenne sì, ma sempre alunno. Oggi l’ispettrice incaricata dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio si recherà al liceo Montale per parlare con tutti: la preside, i vicepresidi e il ragazzo.

Il ragazzo si tira indietro

Repubblica ha visionato e pubblicato, dopo l’audio, anche i messaggi su chat che la donna e lo studente si sarebbero scambiati. Sono gli stessi messaggi WhatsApp che Francesco ha salvato sul suo telefono e ha poi mostrato agli amici più cari e fidati. Da questi, si capisce che la donna è presa da quel maturando. A metà gennaio Francesco ha scritto: "Ciao Sabrina, ci ho pensato molto, stare con te è stato bello, ma ora è diventato tutto troppo difficile. Non è colpa mia. Non ce la faccio più. Dobbiamo darci un taglio netto. Sappi, che non tornerò indietro su questa decisione".

La preside è sposata

Tutto avrebbe avuto inizio lo scorso dicembre, in periodo di occupazione, prima con degli scambi di mail, diventati poi messaggi WhatsApp e finiti con l’incontro sessuale nella macchina della dirigente scolastica, tra i condomini di Roma Est. Dopo però Francesco non se la sarebbe più sentita di continuare a intrattenere quella relazione clandestina con una donna più vecchia di lui e per giunta sposata. Quella che risponde è però una donna innamorata che si è sentita rifiutata, con un semplice messaggio in chat, dalla persona per cui prova qualcosa: "Benissimo. Sei sicuro di sapere cosa volessi io? Avrei preferito che tu me lo avessi detto di persona, visto che mi scrivevi tutt'altro, ma va bene così".