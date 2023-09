La Versace e Saviano utili idioti degli anti italiani

Si è chiusa ieri la settimana della moda di Milano. Migliaia di stilisti, addetti ai lavori e star dello spettacolo sono stati accolti con interesse e simpatia, omaggiati dalle autorità e inseguiti da decine di migliaia di fan in cerca di selfie. Una festa, insomma, chiusa da una super festa al «Teatro alla Scala». Da quel palco, invece che ringraziare l'Italia, Donatella Versace se ne è uscita così: «Il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di vivere come desiderano: di togliere la libertà di camminare per strada a testa alta e senza paura, indipendentemente dalla propria identità».

È noto che il mondo della moda è assai variegato, etero e gay di ogni tendenza si amalgamano senza problemi, ed è certo che nessuno dei presenti ha avuto problemi a raggiungere il teatro sulle proprie supercar, né a rientrare nelle proprie lussuose dimore o suite di grandi alberghi, semmai ha faticato per eccesso di attenzione e affetto. Ciò dimostra che in Italia nessuno nega a nessuno «il diritto di vivere come desidera» e di «camminare in strada a testa alta» indipendentemente dalle pulsioni sessuali. E dimostra come Donatella Versace a furia di vivere fuori dal mondo, solo per merito di ciò che gli ha lasciato il fratello Gianni, non sa cosa accade nel mondo reale e parla per slogan e pregiudizi stupidi quanto lei.

Mi chiedo. Perché una italiana che deve tutto a questo Paese odia l'Italia al punto da screditarla di fronte a una platea internazionale raccontando un'Italia che non esiste se non nelle sue ossessioni amplificate per altro dal fatto che, leggo sull'enciclopedia Wikipedia, «per decenni ha vissuto una forte dipendenza da cocaina con pesanti impatti sulla sua vita privata superata grazie ad una terapia di disintossicazione in una clinica dell'Arizona durata quasi un anno»? Non sono quindi le sue parole che devono preoccupare, è capire se il mondo che era alla Scala le saprà collocare nella giusta casella o se crederà davvero che in Italia i gay vengono perseguitati. E per stare in tema se all'estero crederanno al trombone Saviano che, temendo di restare disoccupato, ieri ha postato: «Il boss Matteo Messina Denaro è morto ma l'Italia resta un paese a vocazione mafiosa». Per dire che lo spread più pericoloso non è quello che misura il differenziale tra titoli pubblici tedeschi e italiani bensì quello tra la verità e le farneticazioni di personaggi che pur di colpire il governo Meloni fanno carne di porco del loro Paese.