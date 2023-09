"Non scendo su questi estremisti". Lo schiaffo del Papa agli eco-vandali

Di ritorno da un viaggio storico in Mongolia, Papa Francesco ha approfittato delle circa 11 ore e mezza di volo - tante quelle che separano Fiumicino dall'aeroporto della capitale mongola Ulaanbaatar - per rispondere alla domande di alcuni giornalisti. Tra queste, molte legate al delicato scenario internazionale ma anche alle questioni interne di 'casa nostra', come l'abbandono delle periferie.

Qualcuno ha voluto anche chiedere al Papa cosa ne pensasse degli attivisti di Ultima Generazione. Lapidaria la riposta: "Non scendo su questi estremisti. I giovani pensano al futuro e in questo senso mi piace che lottino, ma quando entrano l'ideologia o pressioni politiche non va" . Sui recenti fatti di cronaca di Caivano, il Papa ha invece fatto un richiamo alle istituzioni. "La realtà si capisce meglio dalle periferie" - le sue parole - "Dobbiamo interloquire con le periferie e i governi devono fare la giustizia sociale vera" . Appello rivolto non solo all'Italia, ma a tutti i governi del mondo.

Francesco, 86 anni, da tempo debilitato e costretto per larga parte del tempo in sedia a rotelle, ironizza coi cronisti sul suo stato di salute. "Fare un viaggio adesso non è tanto facile come all’inizio" , ma sicuramente ci sarà in futuro una visita in Vietnam dove "se non andrò io, andrà Giovanni XXIV" . Nonostante gli acciacchi, il Pontefice continua a seguire con molta lucidità lo scenario geopolitico. Ha infatti sottolineato come il Vietnam sia "una delle esperienze di dialogo molto belle che ha fatto la Chiesa negli ultimi anni" . Anche per questo motivo non ha voluto rinunciare a un viaggio cui teneva particolarmente, quello appunto in Mongolia, il primo per un Papa nel territorio stretto tra Cina e Russia, due attori determinanti nel contesto geopolitico attuale. E da qui ne ha approfittato per spegnere le polemiche relative alle frasi sull'imperialismo di Mosca. "Io parlavo della cultura, e la trasmissione della cultura mai è imperiale, è sempre dialogare" . Ha poi concluso: "È vero che ci sono imperialismi che vogliono imporre ideologie. Quando la cultura viene distillata e diventa ideologia, questo è veleno, anche nella Chiesa".