Intolleranza al lattosio, come si può "invertire" la tendenza

Sono milioni gli italiani che hanno molte forme di intolleranze alimentari: una delle più comuni e diffuse è quella al lattosio che impedisce la corretta digestione da parte dell'organismo di questo zucchero presente sia nel latte di origine animale ma anche in alcuni prodotti industriali. Non è detto, però, che il processo sia irreversibile perché con le dovute cautele è possibile invertire la rotta e poter consumare certi prodotti in assoluta serenità.

Quali sono le cause

Prima di capire come fare bisogna partire dall'inizio, ossia dalle cause dell'intolleranza al lattosio: solitamente è dovuto alla carenza (non mancanza) di un enzima chiamato lattasi che avviene normalmente in età adulta ma il deficit di lattasi " può essere però causato anche da fattori come interventi chirurgici, infezioni intestinali, sovracrescita batterica nell’intestino tenue, celiachia o malattie infiammatorie intestinali", spiegano gli esperti in microbiota. A differenza di vere e proprie patologie alimentari, gli intolleranti al lattosio non lo sono mai al 100% perchè possono comunque consumare anche piccole quantità dove esso è contenuto.

Cosa succede all'organismo

" In Italia circa il 50% delle persone è geneticamente tollerante e metà geneticamente intollerante", spiega al Corriere il prof. Enzo Spisni, esperto di nutrizione e infiammazione e direttore del laboratorio di Fisiologia traslazionale e nutrizione all’Università di Bologna. Nelle persone intolleranti spesso i problemi si verificano quando il lattosio arriva nel colon " perché non viene digerito dagli enzimi intestinali e si scatenano processi fermentativi con due effetti: la produzione di gas, il gonfiore addominale e la diarrea" , sottolinea l'esperto.

Come invertire la tendenza

All'inizio abbiamo detto che questo genere intolleranza non è "per sempre" e nemmeno irreversibile: il nutrizionista spiega che a partire dall'intestino " si può, se non regredire completamente, fortemente migliorare la sintomatologia che incide sulla quantità di alimenti che posso bere o mangiare senza avere problemi". È un percorso sicuramente non facile ma è possibile riuscire nell'intento: ma in che modo?

Per prima cosa ci vuole un nuovo equilibrio tra intestino e microbiota con un'analisi approfondita (tramite feci o urine) per capire se esiste una disbiosi, ossia disordine, disequilibrio tra i microrganismi che lo popolano. Nel caso di una "disbiosi fermentativa" Spisni spiega che " bisogna lavorare inizialmente con una dieta a basso carico di cibi fermentabili poi ricominciare gradatamente a inserire i cibi fermentabili fino ad arrivare all’equilibrio" . Soltanto in quel momento il paziente intollerante al lattosio riuscirà a gestire le quantità che immette nell'organismo ma rimanendo sempre molto attento alla dieta che fa perché quelle considerate poco salutari "f anno tornare l’intestino in condizioni tali da non poter più digerire il lattosio" .

L'opinione sui cibi senza lattosio

In ogni caso nessuno è chiarmente obbligato a intraprendere un percorso con gli esperti del settore (nutrizionisti e gastroenterologi) per arrivare a digegire meglio e bene gli alimenti senza lattosio ma il professore ha anche una chiara opinione in chi usa esclusivamente prodotti delattosati.

ll solo consumo dei delattosati mi convince poco per due motivi: primo, è un escamotage che non va alla radice del problema e non cerca nemmeno di capire se un problema esista; secondo, tutti i delattosati hanno indici glicemici molto più alti, con tutte le conseguenze del caso",

conclude.