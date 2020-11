"Amazon distorce la concorrenza"

Margrethe Vestager, detta altrimenti «Lady Tax» (copyright Donald Trump), ha colpito ancora. Nel mirino della vicepresidente della Commissione europea è finita Amazon, accusata di violare le norme della concorrenza. Due anni di indagini sul mercato francese e tedesco (il più importante nel Vecchio continente) con lo scopo di inchiodare una sorta di Giano bifronte, al tempo stesso venditore in conto proprio e venditore per conto terzi. È proprio grazie alla natura «bipolare» della creatura di Jeff Bezos che Bruxelles è convinta di aver ricavato le prove che potrebbero costare alla regina dell'e-commerce una multa pari al 10% del fatturato, ovvero oltre 27 miliardi di dollari (23 miliardi di euro) basandosi sul bilancio 2019.

L'Ue ha posato la lente sul meccanismo alla base del formidabile successo di Amazon, e in particolare sul fatto che il gruppo ha a disposizione lo screening completo di ogni azienda, piccola o grande che sia, con cui fa affari. Una radiografia totale, per ogni singolo venditore, composta tanto dai prezzi degli articoli quanto dalle giacenze dei prodotti, nonché dai ricavi, dal numero di contatti ricevuti, ma anche dai reclami ricevuti e dai rimborsi effettuati. Un'autentica miniera di dati non utilizzata per puri fini statistici, ma per incrementare il proprio business in maniera impropria, ponendosi in concorrenza diretta con gli altri seller attraverso offerte più vantaggiose. E, fra l'altro, senza assumersi nessun rischio di impresa, visto che gli investimenti vengono dirottati sui beni a più alta richiesta. Afferma infatti la Commissione: «Le indagini preliminari mostrano che grandi quantitativi di dati non pubblici dei venditori sono disponibili agli addetti del settore vendite di Amazon, che possono utilizzarli per ricalibrare le offerte e prendere decisioni strategiche a danno di altri venditori». Bruxelles aggiunge che il gigante Usa riesce a focalizzare le offerte sui prodotti che totalizzano più vendite nelle varie categorie e aggiustare le offerte «in base a informazioni non pubbliche di concorrenti».

Oltre a questo troncone, Bruxelles ha aperto un secondo filone d'indagine a tutto campo (solo l'Italia sarà esclusa) che punta ad accertare se la corporation a stelle e strisce tenda a privilegiare i venditori che si appoggiano ai suoi servizi di consegna e anche di logistica. Una sorta di premio fedeltà che garantirebbe loro una maggiore visibilità rispetto ad altri seller che, volendo mantenere più autonomia, finiscono per subire una pratica commerciale scorretta.

Accuse che dal quartier generale di Seattle vengono respinte con decisione: «Nessuna azienda si interessa di più alle piccole imprese o ha fatto di più per supportarle negli ultimi due decenni di Amazon», si legge in una nota dove si rimarca il fatto che il gruppo rappresenta «solo l'1% del commercio globale». Il vertiginoso aumento del giro d'affari di cui l'azienda ha beneficiato grazie alla pandemia sembra però raccontare un'altra storia. Perfino il terzo trimestre, il periodo di misure anti-Covid meno stringenti, si è chiuso con profitti triplicati (6,3 miliardi di dollari) e ricavi per 96 miliardi (+37%). E se si considera che questi dati escludono gli incassi di ottobre del Prime Day e quelli che deriveranno dal Black Friday e dal Cyber Monday di novembre, è facilmente intuibile che Amazon chiuderà l'annus mirabilis con un bilancio ben più florido di quello dello scorso anno.