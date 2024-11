Cimbri alza il tiro su Anima. "Quell'Opa è scandalosa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il blitz di Banco Bpm sul controllo totale di Anima ha fatto rumore ieri in Piazza Affari. Aumento dell'11% del titolo target (che si è portato a 6,39 euro, sopra i 6,2 euro del prezzo d'Opa) mentre il Banco è volato del 9%. Oltre a scaldare il mercato, l'offerta promossa da Piazza Meda, che già detiene il 22,8% di Anima, ha fatto storcere il naso alle big assicurative in quanto l'istituto guidato da Giuseppe Castagna si avvarrà del Danish Compromise, una disciplina europea in vigore dal 2012 che stabilisce la possibilità per le banche che detengono partecipazioni in assicurazioni di ridurre l'assorbimento del proprio capitale regolamentare, evitando i doppi conteggi. «Trovo scandaloso che la stessa cosa non valga per il settore assicurativo che ha partecipazioni nelle banche», ha tuonato il presidente di Unipol, Carlo Cimbri (in foto), che caldeggia un «livellamento» del campo da gioco in quanto «le regole con cui gli operatori a vario titolo competono sul mercato non è un tema del regolatore ma della politica». Sulla stessa lunghezza d'onda Giulio Terzariol, ceo Insurance del gruppo di Generali: «È palese che c'è una stortura dal punto di vista competitivo. Direi un'aberrazione tecnica», riferendosi al Danish Compromise.

Ieri, intanto, Bper ha sorpreso i mercati con conti superiori alle attese e il titolo ha chiuso in crescita del 4,8%, sui nuovi massimi da 14 anni. L'istituto modenese controllato dal gruppo Unipol ha riportato nel terzo trimestre un utile netto pari a 412,9 milioni, in crescita del 6,3% e ben sopra i 377 milioni indicati dal consensus degli analisti. Sui 9 mesi l'utile si attesta a 1,1 miliardi, in crescita del 2,2% e sulla buona strada per superare l'1,3 miliardi indicato dalla banca per l'intero 2024. L'ad Gianni Franco Papa ha però preferito mantenersi prudente, ricordando che «alla fine dell'anno ci sarà un aumento dei costi legati alla stagionalità».

Riscontri migliori del previsto anche dai ricavi, saliti del 9% sui nove mesi a oltre 4 miliardi beneficiando in primo luogo della spinta del margine d'interesse (NII) più alto del previsto (2,52 miliardi) grazie al contributo dei volumi. Nel trimestre chiuso al 30 settembre il NII non ha perso quota rispetto al trimestre precedente nonostante il calo dei tassi di interesse.

La sorpresa principale è arrivata dal Cet1 ratio al 15,8% (dal 14,5% a fine 2023), più alto rispetto alle previsioni e accompagnato dalla revisione al rialzo del target per l'intero 2024 (a circa il 15%). Secondo Paola Sabbione, analista di Barclays, ciò offre flessibilità alla banca per considerare un dividend payout al 75% degli utili già per l'esercizio 2024.