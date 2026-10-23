Moneta, la sfida delle imprese italiane negli Usa e il risiko delle banche: tutti i temi del nuovo numero

Non solo cervelli in fuga. Anche le imprese italiane guardano oltreconfine, soprattutto agli Stati Uniti, per trovare nuove opportunità (e capitali) con cui crescere. Il fenomeno viene raccontato nel nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, con un’inchiesta su quattro realtà italiane, attive nei settori più avanzati, che hanno scelto, con percorsi diversi, di approdare a Wall Street. Un paradosso, come sottolinea l’editoriale, considerando la grande quantità di risparmio privato ferma sui conti correnti, proprio mentre si apre il dibattito su una Borsa unica europea. Anche le banche, intanto, puntano a diventare più grandi e competitive nel panorama internazionale. Il settimanale fa il punto sulle ultime mosse del risiko del credito, con un focus su Intesa Sanpaolo e UniCredit, i prossimi due campioni italiani, e propone una lettura delle prospettive del settore attraverso un’intervista al leader della Fabi Lando Maria Sileoni. Le grandi manovre non riguardano soltanto le banche; anche tra gli aeroporti italiani stanno decollando nuove aggregazioni, che il settimanale anticipa e analizza. In movimento anche De’ Longhi: Moneta fa luce su alcune specifiche operazioni interne che potrebbero portare a nuovi sviluppi. Tra i temi centrali c’è anche l’energia, con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che nell’intervista illustra i prossimi dossier che interesseranno da vicino famiglie e imprese.

Sguardo anche ai mercati finanziari, che si preparano alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, mentre il Bitcoin si appresta a festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Moneta analizza i possibili scenari e le conseguenze per gli investimenti e la gestione dei portafogli. Tra le pagine anche la battaglia di Coldiretti contro i cibi ultra-processati e a favore di scelte alimentari più consapevoli da parte dei consumatori. Infine, un viaggio nel mondo della tecnologia, con una panoramica sugli ultimi modelli di smartphone pieghevoli, destinati a imporre una nuova moda nel 2027.