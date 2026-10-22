A Matera presentato il libro “Sveglia!”, di Pietro Senaldi e Giorgio Merli: da Conflavoro un confronto su informazione, imprese e rilancio del Paese

Nel cuore di Matera si è svolto il confronto promosso da Conflavoro in occasione della presentazione del libro “Sveglia! Le bugie che ci impoveriscono, le verità che ci arricchiscono”, firmato dai giornalisti Pietro Senaldi e Giorgio Merli. L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di analisi e dibattito sui temi dell’informazione, dell’economia e delle grandi trasformazioni della società contemporanea. Al centro dell’incontro, la necessità di leggere con maggiore lucidità le reali dinamiche economiche del Paese, superando narrazioni fuorvianti e semplificazioni, con particolare attenzione alle prospettive di crescita per le imprese e per il Mezzogiorno.

Per Pasquale Pepe, Vicepresidente della Regione Basilicata e Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità: “Questa iniziativa si inserisce nel solco delle azioni che, come amministrazione regionale, stiamo portando avanti in Basilicata. Condividiamo questo messaggio perché è necessario superare modelli ormai superati e guardare al futuro con fiducia, coraggio e visione. Da Matera, non posso non sottolineare l’importanza di un’opera attesa da decenni: il collegamento ferroviario Ferrandina-Matera. Nel 2028, finalmente, questa splendida città non sarà più ricordata come quella priva di un collegamento ferroviario nazionale, ma sarà connessa alla rete ferroviaria nazionale. Se dovessi indicare un’azione concreta che si lega al messaggio di questa sera, sceglierei proprio questa: non mollare, ma portare avanti con determinazione progetti capaci di produrre risultati concreti per i territori. Questa è la sveglia di cui abbiamo bisogno: idee, valori e una visione del futuro”.

Mario Polese, Consigliere regionale della Basilicata, ha dichiarato che: “Penso che oggi abbiamo presentato e discusso un vero e proprio manifesto programmatico. Attraverso il testo “Sveglia”, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci sulle principali idee e proposte per rilanciare il Paese, superando luoghi comuni e narrazioni fuorvianti che spesso impediscono di cogliere le reali potenzialità dell’Italia. È fondamentale rimettere al centro le capacità, l’intelligenza e il dinamismo del nostro sistema produttivo, valorizzando soprattutto quelle imprese che vogliono innovare, crescere e migliorare la propria produttività. È da qui che dobbiamo ripartire per costruire un’economia più solida e competitiva, capace di generare una crescita concreta e sostenibile del prodotto interno lordo e di tradursi in nuove opportunità per cittadini e territori”.

Per il Presidente nazionale di Conflavoro, Roberto Capobianco: “Sveglia è un titolo che richiama un’urgenza: quella di rimettere in moto l’Italia, partendo proprio dal Mezzogiorno, una terra che ha conosciuto tante difficoltà ma non ha mai smesso di reagire. Oggi il Paese vive una fase complessa, segnata da incertezze che pesano su famiglie e imprese. Eppure, la fiducia resta forte, perché i veri protagonisti della ripartenza sono gli imprenditori e i lavoratori: persone che ogni giorno aprono le proprie attività, garantiscono occupazione e tengono vive le comunità. È anche per questo che abbiamo scelto Matera come sede operativa di FondoFormazione, avviando proprio qui nuove assunzioni: nel cuore del Mezzogiorno, in una città simbolo di rinascita. In tal senso, Conflavoro Matera, con il sostegno della Confederazione Nazionale, vuole essere sempre più un punto di riferimento per chi fa impresa in Basilicata, rappresentando e valorizzando l’imprenditoria lucana, orgoglio del Sud e dell’Italia”.

Pietro Senaldi, autore del libro, ha dichiarato: “Con ‘Sveglia!’ abbiamo voluto offrire una chiave di lettura libera da conformismi su temi che incidono ogni giorno sulla vita di cittadini e imprese. L’intento è quello di contribuire a un dibattito pubblico più consapevole e più attento alle dinamiche che influenzano concretamente la crescita, il lavoro e le opportunità dei territori. In tal senso, è necessario restituire profondità all’analisi pubblica, per aiutare il lettore a orientarsi con maggiore consapevolezza in una fase storica complessa”.

Secondo Alessandro Catena, Direttore Nazionale FondoFormazione: “‘Sveglia’ è un titolo che richiama un senso di urgenza, un invito a prendere consapevolezza delle sfide che attendono il nostro sistema produttivo, in particolare le piccole e medie imprese italiane. È necessario risvegliare energie, valorizzare competenze e promuovere nuove opportunità di crescita, affinché le imprese possano affrontare con maggiore consapevolezza e strumenti adeguati le trasformazioni in atto. Abbiamo scelto di lanciare questo messaggio da Matera, un territorio ricco di storia, ma soprattutto caratterizzato da un tessuto economico e sociale vivace, fatto di piccole e medie imprese, botteghe artigiane e famiglie che, da generazioni, investono nel proprio futuro e in quello della comunità. Realtà che rappresentano un patrimonio prezioso e che meritano di essere sostenute e accompagnate nei percorsi di innovazione e sviluppo. Ripartire da Matera significa, dunque, riconoscere il valore dei territori e di chi ogni giorno contribuisce alla loro crescita. È il momento di rimettere al centro le imprese, le persone e le competenze, costruendo insieme nuove prospettive per il futuro del Paese”.

Tra gli altri, ha preso parte all’evento Giuseppe Maria Casino, Assessore alle politiche giovanili Comune di Matera.