Kiev, l’Italia (con l’E3) ai negoziati. Meloni: “No a truppe sul campo”

Adalberto Signore

nostro inviato a Dublino (Irlanda)

«Il formato E3 si è dimostrato molto efficace». Quando Friedrich Merz parla in conferenza stampa poco dopo l’ora di pranzo, l’impressione è che le tensioni che hanno caratterizzato per settimane le interlocuzioni tra le principali cancellerie europee su chi debba partecipare a nome dell’Europa ai negoziati tra Russia e Ucraina stiano per esplodere. Il cancelliere tedesco, infatti, non fa altro che ribadire quella che è la posizione di Berlino e Parigi, fortemente scettiche sull’allargamento ad altri Paesi di un format a tre che comprende Francia, Germania e Regno Unito. Sul quale, per evidenti ragioni, non sono affatto d’accordo né l’Italia, né la Polonia (che non solo confina direttamente con l’Ucraina ma che è anche il primo Paese Ue per numero di soldati attivi in ambito Nato). La due giorni europea di Dublino - giovedì la Cpe e ieri il Consiglio Ue - si chiude invece con una mediazione che tiene insieme tutto: vista l’impossibilità di convergere su un negoziatore unico che possa parlare non solo a nome dell’Ue ma di tutta l’Europa «allargata» (tra gli altri il Regno Unito e la Norvegia, che con la Russia condivide quasi duecento chilometri di confine), si è deciso per un team negoziale composto dal formato E5 (Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia) più i vertici delle istituzioni Ue (Commissione e Consiglio) e Nato. L’Europa, dunque, siederà al tavolo negoziale sostanzialmente nel formato della recente riunione di Abu Dhabi (più la Polonia).

Una decisione annunciata dal presidente del Consiglio Ue Antonio Costa e che Giorgia Meloni rivendica con soddisfazione. Era stata la premier italiana, infatti, a insistere perché si stringessero i tempi per arrivare a un’intesa sul punto, con tanto di lettera inviata a Costa. Posizione ribadita ieri da Palazzo Chigi, che in mattinata faceva filtrare la convinzione che fosse necessario «prendere una decisione chiara in giornata». Così è stato. E la premier non esita a definirlo un «importante risultato politico» che va nella direzione indicata dall’Italia di «superare la frammentazione delle iniziative e delle interlocuzioni», così che l’Europa possa «parlare con una voce sola e contribuire in modo unitario al percorso negoziale».

Poi, certo, se e quando i negoziati passeranno al livello dei leader è evidente che la posizione europea andrà rivista. Intanto, però, si apre una seconda fase, altrettanto importante, nella quale definire il mandato politico con cui l’Europa parteciperà al prossimo round di colloqui con Ucraina, Stati Uniti e Russia. Insomma, filtra da fonti diplomatiche italiane, ci si focalizzerà sul «confronto sui contenuti, sulle condizioni e sulle garanzie necessarie per arrivare a un’intesa». Un nodo delicatissimo, perché si parlerà di confini, truppe sul campo, garanzia di sicurezza militari e varie ed eventuali questioni politiche annesse. E uno dei temi è la presenza di boots on the ground in Ucraina a garantire un futuro cessate il fuoco. Sul punto - differenza di Francia, Berlino e Londra - Meloni resta contraria, anche perché Mosca continua a considerare la questione dirimente per mandare avanti i negoziati. Il tema, peraltro, è incandescente in chiave interna, vista la contrarietà della Lega, la corsa a destra di Roberto Vannacci e le elezioni politiche che tutti attendono per fine maggio.