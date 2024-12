Hai questo tipo di "tremore"? Perché non va confuso con il Parkinson

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se i sintomi sono sovrapponibili si tratta di due patologie distinte e separate per la diversa gravità: stiamo parlando del cosiddetto "tremore essenziale" che molto spesso viene scambiato per il morbo di Parkinson ma che poi attente analisi riescono a distinguere l'uno dall'altro.

Le differenze

Con "tremore essenziale" si intende a una malattia neurologica che causa movimento involontari soprattutto di braccia e mani: può essere molto invalidante per alcune comuni attività quotidiane come scrivere, tenere in mano un oggetto, truccarsi o fare la barba e sicuramente causa un disagio psicologico in chi ne soffre. Al Corriere della Sera l'esperto Ioannis Isaias, direttore del Centro Parkinson e Parkinsonismi dell’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano e professore di Neurologia all’Università di Würzburg in Germania, ha spiegato che il tremore prende di mira anche il 5% della popolazione over 65 ed è il più frequente disturbo neurologico del movimento.

Quando si è colpiti, invece, dal Parkinson compaiono anche altri sintomi legati a movimenti molto lenti e una rigidità muscolare ma si tratta anche di una patologia neurodegenerativa (la più diffusa) che ha origine soprattutto per cause ambientali e genetiche.

Le cause

Per spiegare il tremore si ipotizza (perché ancora non c'è l'esatta motivazione) possa essere legato " a un’attività oscillatoria ritmica patologica del circuito cerebrale che coinvolge il cervelletto, il talamo e la corteccia motoria" . Per poter differenziare le due patologie sono comunque necessarie diagnosi attente e approfondite: dopo un esame neurologico saranno gli strumenti a chiarire i due aspetti. In molti casi si deve ricorrere a una scintigrafia cerebrale che mette in luce " la carenza di dopamina cerebrale, caratteristica del Parkinson ma non di altri tipi di tremore", spiega Iasias.

Le cure disponibili