L'asma può causare problemi di memoria: le conseguenze a lungo termine

Sebbene possa colpire a qualsiasi età, i numeri ci dicono che l'asma prende di mira soprattutto i bambini visto che almeno uno su dieci con più di sei anni, nel nostro Paese, soffre di questa patologia infiammatoria delle vie aree che coinvolge direttamente i bronchi. Per la prima volta, uno studio condotto dall'Università di California di Davis ha scoperto che si possono avere legami a lungo termine anche con le facoltà cognitive e i problemi di memoria da esso causati specialmente se l'asma appare in tenera età.

Lo studio

Nella ricerca sono stati presi i dati di poco più di duemila bambini con età compresa tra 9 e 10 anni e capire come questa patologia potesse influire sulle loro capacità cognitive: nel caso specifico sono stati indagati i risultati ottenuti dalla memoria cosiddetta episodica, ovvero quella che riguarda tutti gli avvenimenti della nostra vita e a lungo termine.

I risultati

La ricerca, pubblicata su Jama Network, ha messo in luce che i bambini che soffrono di asma " hanno maggiori probabilità di ottenere risultati peggiori nei compiti di memoria. I bambini con esordio precoce di asma hanno mostrato un ridotto miglioramento dello sviluppo nella memoria episodica nel tempo rispetto al gruppo di confronto", hanno spiegato i ricercatori. Invece, tra gli adolescenti in cui l'asma esordiva in età più avanzata non hanno avuto differenze con quelli senza asma. Inoltre, in un campione più piccolo che comprendeva 473 bambini gli scienziati hanno osservato come la memoria si sia sviluppata più lentamente nel corso del tempo.

I problemi a lungo termine

Accanto a queste nuove evidenze, i ricercatori hanno sottolineato che le problematiche alla memoria nell'adolescenza non sono soltanto evidenti nell'immediatezza ma anche a lungo termine visto che l'asma si può associare a rischi più elevati di contrarre demenze e Alzheimer da adulti. " Sebbene l'esatta fisiopatologia dell'asma non sia chiara, essa è definita da un processo infiammatorio in corso che non si limita ai polmoni e può estendersi al cervello come neuroinfiammazione", scrivono i ricercatori nel loro lavoro.

Il ruolo delle malattie croniche

" Questo studio sottolinea l'importanza di considerare l'asma come una potenziale fonte di difficoltà cognitive nei bambini. Stiamo diventando sempre più consapevoli che le malattie croniche, non solo l'asma ma anche il diabete, le patologie cardiache e di altro genere, possono esporre i bambini a un rischio maggiore di problemi cognitivi", ha dichiarato al Corriere la prof.

L'asma porta i bambini in una traiettoria che potrebbe aumentare il loro rischio di sviluppare in seguito qualcosa di più grave, come la demenza

spiega Simona Ghetti, docente di Psicologia alla UC Davis e autrice principale dello studio sottolineando quali possono essere i fattori che esaltano questa problematica e come poter, viceversa, ridurne i rischi. "".