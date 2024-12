Tumore alla tiroide, aumentano i casi fra i giovanissimi: ecco i sintomi e le terapie

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella stragrande maggioranza dei casi i noduli alla tiroide sono di natura benigna mentre soltanto una piccola parte di essi diventano un tumore: l'allarme scatta in particolar modo per le giovani donne i cui casi sono notevolmente aumentati negli ultimi anni in Italia nella fascia d'età che va tra i 15 e 19 anni e al di sotto dei 40 anni.

Quali sono i sintomi

Prima di capire le cause, è bene sapere quali sono i campanelli d'allarme a cui prestare attenzione: innanzitutto la tiroide è una ghiandola che si trova nel collo ed è proprio a quell'area che dobbiamo rivolgerci nel caso di un rigonfiamento (nodulo) che si riconosce facilmente toccando con le mani la parte anteriore del collo. Tra la sintomatologia, oltre al gonfiore, anche voce rauca e diversa dal normale, mal di gola, problemi di deglutizione o respiratori.

Perché colpisce i giovani

Nel nostro Paese ogni anno vengono fatte circa 12mila nuove diagnosi di carcinoma tiroideo con una netta prevalenza delle donne e degli adolescenti che non hanno compiuto 20 anni. " Le ragioni sono molteplici e in parte ancora da capire ", ha dichiarato al Corriere il prof. Claudio Spinelli, Ordinario di Chirurgia Pediatrica e Infantile all’Università di Pisa. Se è vero che un loro ruolo hanno avuto le radiazioni di Chernobyl ma anche quella di Fukushima nel 2011, si tratta di aree comunque molto distanti da noi che non possono giustificare questi aumenti. È più facile che le cause possono essere nelle sostanze rilasciate dai vulcani (come nel caso dell'Etna) oltre a inquinamento industriale e microplastiche.

" Tutti questi elementi hanno un’azione simil-estrogenica, simile agli ormoni, attaccano i recettori delle ghiandole e ne stimolano la proliferazione. L’organismo delle ragazzine è più sensibile alla sollecitazione ormonale: ecco perché sono loro ad essere più colpite da questo tumore", afferma il prof. Paolo Miccoli, ordinario di Chirurgia generale all’Università di Pisa.

La natura benigna dei noduli

Come detto in apertura, però, è importante sottolineare che molto spesso non si tratta di nulla di preoccupante nonostante la presenza di noduli alla tiroide perché di natura benigna: le stime parlando di numeri inferiori al 5% che poi sfociano in tumore. Per essere certi di cosa si tratta gli esperti consigliano di effettuare un esame con l’agoaspirato, in pratica un ago sottile con il quale vengono aspirate alcune cellule del nodulo che vengono poi analizzate al microscopio. " E se si appura, effettivamente, la presenza di un tumore in stadio precoce, il paziente può essere sottoposto a un intervento chirurgico di tipo conservativo con la preservazione di un lobo tiroideo, cosa particolarmente importante nei giovani", sottolinea Spinelli.

Come fare prevenzione

Esistono dei modi per evitare che specialmente i più piccoli possano essere esposti a rischi inutili: se non è necessario vanno evitate Tac e radiografie. Sono soprattutto le radiazioni di chi è sottoposto a radioterapia nella zona di collo e torace per altre patologie. Per questa ragione, dopo cinque anni dalla fine di queste terapie i pazienti devono effettuare controlli annuali alla tiroide per evitare che l'eventuale tumore si sviluppi in forma silente.

Tra leci sono chemio e radioterapia, la chirurgia con l'asportazione della tiroide (nei casi più rari e difficili), una terapia sostitutiva ma anche una terapia radiometabolica a base di iodio radioattivo.