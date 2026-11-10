Anac, la premier frena sulla nomina. Salvini: “Non c’è fretta”

Serve più tempo, almeno una settimana. Durante la quale la maggioranza dovrà trovare la quadra sulla nomina del nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione dopo il pasticcio che venerdì scorso ha portato al passo indietro del leghista Nuccio Altieri.

Il dossier sarebbe dovuto essere affrontato nel Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio, ma alla fine si è deciso di soprassedere per quelli che vengono definiti «ulteriori approfondimenti», ovvero la mancanza di un nome alternativo che tenga insieme i desiderata della maggioranza (e in particolare del vicepremier Matteo Salvini) e il via libera dell’opposizione (la nomina perché diventi operativa deve essere approvata con una maggioranza di due terzi dalle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato). Un rinvio inatteso, almeno stando al tabellino di marcia che avevano immaginato nei giorni scorsi sia Salvini che l’altro vicepremier Antonio Tajani. E che è la conferma di un vero e proprio stallo, anche perché il tempo stringe. La prossima settimana, al più tardi tra due o massimo tre si dovrà infatti avviare la procedura di nomina in Consiglio dei ministri, altrimenti si rischia seriamente che l’ok del Parlamento arrivi dopo la scadenza della proroga di 45 giorni del presidente uscente Giuseppe Busia, decisa con decreto legge lo scorso 6 novembre per evitare la paralisi dell’Anac.

«L’importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta. Ci stanno lavorando», minimizza Salvini. Mentre dal suo entourage fanno sapere che nel week end il vicepremier si è dedicato al decreto infrastrutture senza occuparsi di altri dossier. E da Fratelli d’Italia anche Francesco Filini prova a sdrammatizzare. «Se ne poteva uscire meglio? È andata come è andata, ma l’Anac avrà il suo presidente. Io non credo che questo stia sconvolgendo gli italiani», dice a SkyTg24 il responsabile del programma di via della Scrofa.

La questione, però, resta particolarmente intricata. Da una parte, infatti, l’opposizione sta cavalcando l’iniziale indicazione di Altieri - oggi è nel Cda di Leonardo, ma ha un passato recente nella Lega - per accusare la maggioranza di voler indicare all’Anac un «esponente di parte» e alzare così la tensione in vista del decisivo passaggio parlamentare.

Dall’altra Salvini punta a un nome che gli garantisca che non si ripetano i contrasti avuti con Busia sul Punte sullo stretto e sul codice degli appalti. E a complicare il quadro i dubbi arrivati da Forza Italia su alcuni nomi proposti dall’esponente leghista e qualche perplessità avanzata dalla stessa Giorgia Meloni. La premier, in particolare, non avrebbe troppo gradito come il dossier è stato gestito fino a ora, di fatto prestando il fianco alle critiche dell’opposizione. Per questo ha preferito far posare la polvere delle polemiche e prendere tempo. Ovviamente ben consapevole che entro il 21 dicembre - data di scadenza del decreto di proroga - non solo il Consiglio dei ministri dovrà avviare la procedura di nomina, ma il Parlamento dovrà averla ratificata a maggioranza di due terzi. Insomma, il centrodestra non può muoversi in autonomia. Serve, dunque, un profilo non politico ma tecnico. E tutti i nomi circolati in queste ore vengono considerati dalle opposizioni troppo vicini a Salvini.