Meloni: coraggiosi sul decreto. Ucraina e manovra, si alza la tensione nella maggioranza

All’indomani del via libera in Consiglio dei ministri del decreto Bollette bis, Giorgia Meloni è già alle prese con il fronte Ucraina, tema delicatissimo non solo dal punto di vista geopolitico ma anche per le inevitabili ricadute interne. Sul primo fronte, ieri l’Italia ha partecipato con il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi Fabrizio Saggio alla riunione di coordinamento di Abu Dhabi con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jered Kushner, un incontro di coordinamento in vista dei colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Una riunione a cui erano presenti anche gli altri rappresentanti del Paesi G4 (oltre all’Italia, Germania, Francia e Regno Unito), la Nato e l’Ue e in cui Roma ha ribadito il suo pieno sostegno a Kiev e alla sua integrità territoriale. Un negoziato complesso, di cui l’Europa discuterà anche nell’imminente doppia riunione di Dublino (domani il vertice della Comunità politica europea, venerdì il Consiglio informale Ue). Un appuntamento al quale la premier Giorgia Meloni si presenterà ribadendo la necessità che l’Europa sia presente al tavolo negoziale tra Mosca e Kiev non «in ordine sparso» e con «formati diversi», ma designando un suo rappresentante, questione che qualche giorno fa la premier ha riproposto in una lettera al presidente della Commissione Ue Antonio Costa. Sullo sfondo, resta la questione degli aiuti militari all’Ucraina: il governo ha sì approvato il tredicesimo pacchetto, ma la Lega ci ha tenuto a veicolare che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non lo ha controfirmato (questione in verità tecnica, visto che non era fisicamente in Consiglio dei ministri, e che sarà risolta a breve tanto che proprio ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato il provvedimento al Copasir).

Tutti temi su cui ieri si è soffermata Meloni, impegnata a Bologna prima con Eima International (la 47esima rassegna mondiale della meccanica agricola) e poi con Conserve Italia.

Ucraina. Il governo, dice la premier, è compatto sul sostegno a Kiev. «Al di là di sensibilità che sono diverse e che io rispetto - aggiunge - la maggioranza ha sempre trovato una sintesi, sapendo che per l’Italia è molto importante avere una posizione chiara». Poi, «bisogna avere l’umiltà di confrontarsi con tutti i punti di vista» ma «non credo che la posizione dell’Italia cambierà». Anche se inevitabilmente l’avvicinarsi delle elezioni accende i distinguo, tanto che dopo aver veicolato nella serata di lunedì che mancava la firma di Giorgetti, ieri il partito di Matteo Salvini ha fatto sapere tramite Claudio Borghi che «sul rinnovo del decreto cornice per il 2027 c’è la contrarietà politica della Lega, sancita anche dal congresso». Una presa di posizione non proprio in sintonia con la linea di Palazzo Chigi, anche se Meloni preferisce smussare: «Abbiamo sempre trovato una sintesi. Giorgetti? Firmerà appena rientrato a Roma».

Bollette. Meloni ribadisce poi i concetti su cui si era già soffermata lunedì sera dopo il via libera del Consiglio dei ministri al dl Bollette. Punta il dito contro l’opposizione e sottolinea come i governi passati non siano stati «coraggiosi» nell’intervenire su «meccanismi che sono favorevoli a realtà potenti», ringrazia i partiti non di maggioranza che si sono «resi conto del lavoro molto complesso che il governo sta facendo» a partire da «Carlo Calenda con Azione» e aggiunge che «al netto dell’aumento dei costi energetici» in Italia oggi «l’inflazione oscillerebbe tra il 2 e il 2,5%», dati «diversi da quelli che registriamo» e che dimostrano come «il costo dell’energia sia una priorità assoluta».

Anac. La premier torna poi sullo slittamento della nomina del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. «Ci stiamo lavorando, anche in queste ore», dice Meloni. E a chi la incalza chiedendo se si tratterà di una figura in qualche modo espressione della Lega, ribatte così: «Cosa vuol dire? Che vuol dire di ambito Lega? Deve essere di sinistra? Se non è di sinistra non lo possiamo mettere all’Anac?».

Manovra. Sullo sfondo restano le tensioni legate alla legge di Bilancio, dalle pensioni alle risorse per il superbonus fino all’exit tax. La coperta è corta e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini avrebbero chiesto a Meloni un vertice per fare il punto della situazione e decidere eventuali modifiche.