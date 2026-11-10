Ok al decreto Bollette: taglio di 15 euro per megawattora. Meloni: difesi gli italiani

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Bollette che ha l’obiettivo di far fronte ai costi dell’energia e smussare il caro prezzi. Il meccanismo, faticosamente concordato con l’Unione europea, prevede un price cap dal primo gennaio 2027 e per 18 mesi sul prezzo del gas per la produzione elettrica che farà abbassare il costo dell’elettricità. Un intervento, spiega il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che «consentirà una riduzione media di circa 15 euro al megawattora». Una scelta che Giorgia Meloni rivendica con forza perché, spiega la premier, «il caro energia è un problema strutturale» e «richiede decisioni concrete» e «il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano anche quando toccano interessi forti».

Di qui la scelta di intervenire sul meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas, un fattore che «pesa sui conti delle famiglie e delle imprese». Il decreto, spiega la premier, interviene su questo punto «con tre scelte precise». La prima: stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. «Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora - dice Meloni - scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità». La seconda: far arrivare alle bollette i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi. Per questo, aggiunge la premier, «l’Arera fisserà regole ancor più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi». E sempre con questo obiettivo il governo ha chiesto che «i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese». Perché, dice Meloni, «se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa».

E aggiunge: «Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate, ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini». La terza scelta: proteggere il risparmio destinato ai consumatori.

«Nel decreto - spiega la presidente del Consiglio - fissiamo limiti rigorosi al trasferimento dei costi». Insomma, «chi è chiamato a finanziare il meccanismo non può ribaltarli sulle bollette, oltre quanto espressamente consentito dalla norma». La misura durerà diciotto mesi a partire da gennaio 2027 e prevede un’uscita graduale, per evitare bruschi cambiamenti alla scadenza.

Si tratta di un intervento che agisce sul prezzo all’ingrosso dell’energia e per questa ragione, ammette la premier, «i suoi effetti richiederanno tempo». «Ci aspettiamo benefici importanti, ma spiega Meloni - le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti. Benefici che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema».

Accanto alle bollette, fanno sapere da Palazzo Chigi, il governo continua a lavorare sul costo dei carburanti. Finora sono stati destinati due miliardi e mezzo di euro a contenerne i prezzi, concentrando gli interventi sul gasolio. Che, dice Meloni, «muove i camion, i trasporti e tante attività produttive» e il cui costo «si riflette sui prezzi dei beni che acquistiamo ogni giorno». Oggi - conclude la premier - è in vigore il tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere, mentre «il meccanismo delle accise mobili resta in vigore e lo riattiveremo ogni volta che l’andamento dei prezzi lo richiederà».