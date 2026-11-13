Salario giusto, patto storico sindacati-imprese

Dopo quasi diciotto ore di trattativa nella sede di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil e tredici associazioni datoriali, da Confindustria a Confcommercio, dagli artigiani alle cooperative, hanno siglato all’alba l’ipotesi di accordo quadro su rappresentanza, assetti contrattuali e salari. Il governo rivendica il risultato. «L’intesa raggiunta tra le parti sociali sulla qualità del lavoro e sulla rappresentanza segna un traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia», ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, sottolineando che «abbiamo rispettato l’autonomia delle parti sociali e abbiamo ancorato con il decreto Lavoro il salario giusto alla contrattazione di qualità». Sulla stessa linea Calderone, che parla di «un accordo storico» e ricorda come «la scelta del governo di rinunciare all’esercizio della delega su retribuzioni e contrattazione collettiva e l’introduzione del Salario Giusto con il decreto Primo maggio hanno contribuito a creare le condizioni per l’intesa».

Il testo individua per ogni settore il contratto di riferimento, firmato dalle organizzazioni più rappresentative, da cui discende il salario giusto. Applicarlo per intero diventa la condizione per accedere agli sgravi fiscali e contributivi. La rappresentatività si misura con iscritti e voti per i sindacati e con i lavoratori coperti per le imprese, così da escludere i contratti pirata. Durante la vigenza dei contratti i minimi saranno adeguati quando l’inflazione effettiva supera quella prevista, con verifiche annuali o biennali. Le piattaforme per i rinnovi andranno presentate 6 mesi prima della scadenza, con risposta entro 30 giorni.

Per la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola si tratta di un «accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana». «Mentre l’Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. È un atto di responsabilità verso il Paese», ha aggiunto, rivendicando che sul fronte dei salari «non è indicizzazione, è contrattazione: rinviare non converrà più a nessuno». E ancora: «Il primo risultato è nelle buste paga». La firma definitiva è attesa per il 14 dicembre, dopo la consultazione dei lavoratori. E se perfino Maurizio Landini, che con il governo ha incrociato le spade su quasi tutto, oggi parla di «una buona notizia per le lavoratrici e i lavoratori», vuol dire che la strada del salario giusto scelta dall’esecutivo ha convinto anche i più scettici. Resta da vedere se, quando il 14 dicembre si tratterà di apporre la firma definitiva, la Cgil ci metterà la faccia fino in fondo.