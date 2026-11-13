Sicurezza, Meloni apre al dialogo. Il campo largo in ordine sparso

Due ore e mezzo di confronto tra Giorgia Meloni e l’opposizione all’indomani della mail di minacce che ha raggiunto 6.300 scuole con centinaia di istituti che hanno deciso di evacuare gli studenti e il personale. Palazzo Chigi, 8 e 30 del mattino. L’emergenza impone l’unità nazionale. O almeno la collaborazione. Varcano il portone della sede del governo la democrat Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per AVS, Matteo Renzi in rappresentanza di Italia viva, Carlo Calenda per Azione ed Edoardo Ziello in quota Vannacci. In ritardo di qualche minuto, ma non è una notizia, si presenta Giuseppe Conte. Dettaglio: l’avvocato del popolo e Renzi sono a distanza di sicurezza. Apre il confronto la presidente del Consiglio che introduce e fa un appello all’unità a tutte le forze politiche assicurando al contempo che ci sarà un’informativa urgente alle Camere affidata ai ministri Piantedosi, Tajani e Crosetto.

Poi spazio all’opposizione. Si parla in ordine di consistenza dei gruppi parlamentari. Inizia Elly Schlein, ormai in modalità candidata premier, e altamente istituzionale nella postura: «Noi siamo pienamente disponibili a collaborare di fronte a minacce atte a destabilizzare il Paese e a creare allarme. Al contempo non diamo alcuna delega in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà». La segretaria del Pd lancia anche una proposta: «Bisogna rafforzare il coordinamento tra le strutture che sono competenti sulla cybersicurezza e bisogna senza dubbio invertire i tagli sulla cybersicurezza. Anzi spostiamo una parte di risorse previste per gli armamenti proprio sulla cybersicurezza». Ecco poi Conte, due volte presidente del Consiglio, con il piglio di chi ha gestito una fase emergenziale come il Covid: «Presidente - si rivolge a Meloni - bisogna fare presto. Ma bisogna distinguere ciò che è accaduto ieri dagli attacchi informatici che prevedono penetrazioni nelle infrastrutture informatiche. Quella è guerra ibrida e abbiamo tanto da lavorare, dobbiamo coordinare tutte le azioni, cercare di avere una risposta unitaria. Non possiamo lasciare i dirigenti scolastici ad attuare decisioni sotto la loro responsabilità o lasciare famiglie nel disagio. Non deve più accadere, confido che d’ora in poi ci sia un’adozione tempestiva di protocolli». Dopodiché rivendica i risultati del suo secondo governo e scatena la reazione di Meloni che a un certo punto lo interrompe: «Se avete fatto così bene, perché siamo messi così?». Raccontano che nel pieno dell’intervento di Conte ci sarebbe stato un battibecco tra lo stesso leader del M5S e Carlo Calenda. Al centro il denaro da destinare alla cybersicurezza. Il leader di Azione sbotta nei confronti del pentastellato: «Dovreste cominciare a smettere di dire che i soldi sulla difesa sono buttati».

Si prosegue. È il turno di Matteo Renzi: «Quello di ieri del Misoginistan era un allarme che si poteva evitare con un buon antivirus. Invece di spendere soldi su Paragon per spiare i giornalisti, compriamo qualche buon antivirus». Quando esce da Palazzo Chigi, il leader di Italia viva tira le somme: «Incontro buono nel metodo, meno nel merito». Se Fratoianni invoca «protocolli e investimenti sulla cyber sicurezza», il più positivo è Calenda che teorizza da tempo l’unità nazionale: «Siamo entrati nel merito delle questioni, non è stata una riunione di natura polemica. Noi siamo sotto attacco. Dobbiamo essere pronti. A partire, ha confermato la premier, dallo scudo democratico».

A completare le varie sfumature d’opposizione, ecco Ziello di Futuro Nazionale: «Stiamo pagando la mancata attuazione della linea Vannacci». Su queste note finisce la mattinata di confronto che proseguirà nei prossimi giorni in Parlamento. La presidente del Consiglio ringrazia e sottolinea l’importanza di avere dato all’esterno l’immagine di una classe dirigente che «quando arriva il momento, sa mettere da parte le divisioni».