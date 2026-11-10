Il primo passo: dare un nome al nemico

Sguardi al passato.

La CIA non ha mai riconosciuto Sdi aver organizzato il golpe del Cile che .fece fuori Allende. Nel rapporto Hinchey del 2000 l’Agenzia ha ammesso che ne era al corrente ma non di averlo istigato. Eppure nello splendido Wild Horse Nine con John Malkovich quella verità storica è data per acquisita. L’esempio calza per la guerra ibrida che sta investendo i paesi europei: la Russia non ammetterà mai le sue responsabilità anche se tutti - a parte gli struzzi di turno - lo sanno. Le guerre di intelligence, ibride, cyber da sempre si svolgono nell’ombra, non hanno bandiere come ai tempi della «cold war».

Quando il capo della polizia postale, Gabrielli, parla di «strategia della tensione» si lascia andare a un preciso riferimento storico. Sono conflitti come dice Crosetto che anticipano «cambiamenti epocali». Sapere chi è il nemico, squarciando il velo dell’ipocrisia però è fondamentale per essere coscienti sul da farsi. Chi agisce nell’ombra? La Russia di Putin. Nessun sano di mente può sostenere il contrario. La controprova è l’obiettivo che non è l’Italia, la Germania o la Francia ma l’Europa nel suo insieme: il soggetto che dà fastidio al Cremlino. Per essere protagonisti e non vittime del nuovo ordine mondiale ci vogliono un’agenzia di intelligence europea, un esercito europeo e un meccanismo decisionale europeo che non si inceppi per il diritto di veto. I dubbi di alcuni? La realtà e le sue insidie ci convertono: chi avrebbe mai detto che la Meloni sarebbe diventata la paladina dell’inviato unico della Ue per la guerra in Ucraina? E poi a chiamare le cose con il loro nome si diventa più convincenti: l’opinione pubblica comprende che spendere in sicurezza e difesa non è buttare soldi, non è alternativo alla sanità, se non vuoi che i frigoriferi si trasformino in fornelli.

Churchill dando un nome al nemico convinse gli inglesi a sacrifici eroici. E spesso la Storia anticipa la realtà.