Meloni con Burnham e leader Ue a Dublino. Non solo Kiev, il “muro” sulla guerra ibrida

nostro inviato a Dublino (Irlanda)

Non solo l’Ucraina, ma - inevitabilmente - anche la guerra ibrida sarà uno dei temi principali dei due vertici europei in programma nelle prossime ore a Dublino: oggi si riunisce per la nona volta la Comunità politica europea, un formato intergovernativo voluto da Emmanuel Macron nel 2022 che coinvolge 44-45 Paesi dell’Europa «allargata», domani invece sarà la volta del Consiglio Ue, ospitato dall’Irlanda che detiene la presidenza di turno. Due appuntamenti che la scorsa settimana sono stati preceduti da una serie di falsi allarmi bomba, minacce alle redazioni giornalistiche, attacchi cyber ai frigoriferi industriali dei supermercati e disagi al traffico aereo che hanno portato il premier irlandese Micheál Martin ha parlare apertamente di «possibile campagna coordinata di disturbo». Insomma, un pezzo di quella guerra ibrida che sta colpendo l’Europa e che ieri in Italia è stata caratterizzata da un’ondata di allarmi bomba in circa seimila scuole italiane (gli stessi che sempre ieri hanno colpito anche il Regno Unito, soprattutto Scozia e Irlanda del Nord), con Giorgia Meloni che ha immediatamente convocato un vertice a Palazzo Chigi con i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa), il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence e che questa mattina incontrerà i leader delle forze di opposizione per metterli al corrente dell’evolversi della situazione.

E oggi a Dublino, una delle due tavole tematiche della Cpe sarà dedicata proprio a «Securing and defending a democratic Europe», una riunione di lavoro a cui prenderanno parte circa cinquanta leader europei - tra cui Meloni - focalizzata sulla sicurezza europea, le minacce ibride e informatiche che arrivano da Russia e Iran e la guerra in Ucraina. Tra i dossier che saranno discussi anche quello della sicurezza energetica e la diversificazione degli approvvigionamenti, con la premier che - fanno sapere fonti diplomatiche - sottolineerà la necessità di contenere il costo dell’energia per famiglie e imprese.

A margine, Meloni parteciperà anche a una riunione dedicata esclusivamente all’Ucraina, convocata dal primo ministro britannico Andy Burnham e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un confronto sul sostegno europeo a Kiev e sugli sviluppi della guerra.

Domani toccherà invece al Consiglio Ue affrontare la questione Ucraina. L’Italia si presenta al vertice dopo aver approvato il tredicesimo pacchetto di aiuti a Kiev (ieri è arrivata anche la firma scontata del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti), con il ministro Crosetto che ha annunciato un investimento programmato in nuovi armamenti di 22,3 miliardi da qui ai prossimi anni. E uno dei due snodi centrali del vertice Ue sarà proprio il sostegno all’Ucraina. Secondo il Financial Times, infatti, il cancelliere tedesco Friedrich Merz avrebbe minacciato di bloccare il negoziato sul bilancio pluriennale europeo 2028-2034 se non venisse garantito un impegno finanziario comune a favore dell’Ucraina per il 2027 e gli anni successivi. Altra questione chiave sarà invece il tema della rappresenta europea nei negoziati in corso ad Abu Dhabi tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Un tema, quello di individuare una voce che parli a titolo di tutta l’Ue, su cui Meloni insiste da tempo, in ultimo con una lettera inviata al presidente del Consiglio Ue Antonio Costa.