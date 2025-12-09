"Basta permessi se non si impegnano a rispettare le nostre tradizioni". La stretta sugli islamici

"Stop a ogni permesso per gli Islamici, finché non firmeranno un accordo con l'Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.
A corredo del post, il vicepremier pubblica un'infografica che riprende i numeri pubblicati dal Giornale nell'inchiesta di Francesco Boezi sulla nascita di un partito islamico italiano che ha come orizzonte temporale il 2050."Ecco la strategia islamista, nel 2050 saremo il 10%: nessuno sarà contro di noi", ha detto infatti in un podcast Ibrahim Youssef, attivista dei Giovani Musulmani d'Italia e volontario dell'Islamic Relief Italia. "Se votiamo i nostri controlleremo la politica", ha aggiunto il divulgatore islamico sottolineando che entro il 2050 i musulmani in Italia saranno più di 5 milioni.