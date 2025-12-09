"Basta permessi se non si impegnano a rispettare le nostre tradizioni". La stretta sugli islamici

"Stop a ogni permesso per gli Islamici, finché non firmeranno un accordo con l'Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

A corredo del post, il vicepremier pubblica un'infografica che riprende i numeri pubblicati dal Giornale nell'inchiesta di Francesco Boezi sulla nascita di un partito islamico italiano che ha come orizzonte temporale il 2050.

"Ecco la strategia islamista, nel 2050 saremo il 10%: nessuno sarà contro di noi", ha detto infatti in un podcast Ibrahim Youssef, attivista dei Giovani Musulmani d'Italia e volontario dell'Islamic Relief Italia. "Se votiamo i nostri controlleremo la politica", ha aggiunto il divulgatore islamico sottolineando che entro il 2050 i musulmani in Italia saranno più di 5 milioni.