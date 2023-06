La conversazione "rubata" con il pd D'Alfonso

«Voleva incidere sui pm della Procura di Roma che stavano svolgendo indagini a suo carico», e lo dimostrerebbe «la sua spiccata attitudine di intessere relazioni con tutti gli apparati dello Stato». L'ipotesi che Minenna volesse ostacolare l'azione della magistratura è contenuta nella richiesta di misura cautelare a carico dell'ex direttore generale delle Dogane, coinvolto in una storiaccia di mascherine contraffatte sdoganate allegramente in piena pandemia per favorire - è questa l'ipotesi della Procura di Forlì - l'ex parlamentare leghista oggi imprenditore Gianluca Pini, anch'egli in manette. Nelle carte delle indagini spunta anche la trascrizione di una telefonata tra Minenna e Luciano D'Alfonso, parlamentare abruzzese in carica eletto con il Pd. Una conversazione che viene pubblicata per intero nonostante le tutele previste dalla legge Boato e dalla Costituzione. D'Alfonso è stato legato al padre di Minenna, Michele, ex dirigente Anas, con lui anni fa era stato sfiorato da un'indagine finita in nulla. Secondo gli inquirenti «è stata intercettata in modo fortuito e casuale» (ergo, il parlamentare non era sotto intercettazioni) ed è utilizzabile «solo nei confronti della persona indagata». Nella conversazione Minenna e D'Alfonso concordano nella necessità di controdedurre, «punto per punto», le accuse mosse a Minenna contro «il verosimile che sostituisce la verità», attraverso avvocati «credibili» perché «nella fase iniziale servono i colloqui nei palazzi alti, dove l'avvocato va, parla, prende il caffè e sedimenta l'opinione favorevole». Il riferimento è all'indagine aperta a Roma di cui ha già parlato il Giornale, scaturita dalle pressioni che l'allora direttore delle Dogane avrebbe esercitato su alcuni dirigenti (e suoi ex amici) come Manuel Martina (mobbizzato per tre anni) e Angelo Canali, licenziato con modalità non del tutto ortodosse. «Io sostengo, anche con la mia associazione che si chiama 358, come l'articolo 358 del codice di procedura penale, che vanno valorizzati anche gli istituti del procedimento penale. Non aspettare il processo per difendersi», è la replica di un visibilmente scosso D'Alfonso al Giornale, che ricorda anche un vecchio convegno sul tema organizzato assieme all'ex vicepresidente del Csm Davide Ermini e all'allora procuratore di Ravenna Alessandro Mancini. «Ogni accusa va accompagnata dagli elementi fattuali che anche l'indagato può concorrere a rivelare. Questo posso aver detto con il mio ragionamento risalente e super conosciuto», ribadisce. Ma allora perché pubblicare la trascrizione integrale, riportando frasi come «ti consiglio un avvocato idoneo, a Roma ce ne sono tre o quattro»? Peraltro, l'inchiesta della Capitale è ancora ferma. Ci sarebbero almeno tre filoni aperti, con ipotesi che spaziano dall'abuso d'ufficio alla frode in forniture pubbliche. Inchieste di cui Minenna sarebbe venuto a conoscenza anche grazie a un poliziotto che avrebbe fatto almeno sette diversi accessi al Sistema informativo interforze (Sdi) su richiesta di Pini e a un carabiniere in forza alla Polizia giudiziaria dopo l'intercessione dell'ex leghista proprio al procuratore Mancini (oggi Pg all'Aquila), fratello dell'ex 007 Marco Mancini, coinvolto nel pasticciaccio del caso Autogrill assieme all'ex premier Matteo Renzi su cui Ravenna ha indagato. E proprio i Servizi hanno avuto un ruolo nel contrasto agli abusi sulle mascherine, come ammise Giuseppe Conte in un'intervista a Report. Strane coincidenze.