«Non è il mio mestiere salvare vite, ma far rispettare le regole». Eccola, la scienza indipendente dai politici in pandemia. A parlare è Nicola Magrini, exnumero uno Aifa nel governo di Giuseppe Conte. È lui, il 29 ottobre 2020 - la vigilia della seconda ondata Covid, la peggiore con 50mila morti - a dire no ai trial clinici gratis di Eli Lilly con 10mila dosi di bamlanivimab che potevano scongiurare il secondo lockdown.

Davanti al Cts di Aifa i vertici del colosso Usa, arrivati grazie allo scienziato Guido Silvestri tramite l’ex alunno allora Ceo Dan Skovronsky, Magrini rifiuta la cura benedetta il giorno prima dall’England Journal of Medicine che ne dimostra l’efficacia nella riduzione delle ospedalizzazioni Usa. Il motivo? «Manca l’ok di Ema», l’agenzia del farmaco Ue. Mentre l’Italia è ferma a «tachipirina e vigile attesa» e senza vaccini è un cavillo aggirabile coi trial clinici pragmatici, Magrini lo sa perché li suggerisce a Silvestri in una mail pubblicata dal Giornale.it: la cura Usa finisce altrove, la acquisteremo a peso d’oro a febbraio 2021, senza l’ok di Ema. In commissione Covid, la versione di Magrini - medico e membro del Cts - viene sconfessata da tutti: dall’ex sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, da Silvestri, e persino dal Presidente di Aifa Giorgio Palù, che ne ridimensionerà il potere, smentendo la balla che Eli Lilly non avesse proposto la donazione delle 10mila dosi, prodotte in Italia a Sesto Fiorentino. Quando Magrini lascia a lui l’Aifa nel 2023 e finisce in Regione Emilia-Romagna a guida Pd, il segretario Enrico Letta - eletto a Siena - lo difende come uno dei loro: «Scelta faziosa e sbagliata».

Questa ricostruzione è contenuta nell’audizione di Silvestri presso la Corte dei Conti il 16 dicembre 2021 che il Giornale ha letto in esclusiva. I giudici contabili non si spiegano perché pagare un farmaco che qualcuno ci aveva regalato. In un copioso scambio di e-mail depositato in commissione Covid dall’ex dg della Prevenzione, Ranieri Guerra, Gianni Rezza e Andrea Antinori, parlano di «sabotaggio» per motivi politici: ad agosto il governo aveva deciso di investire attraverso Invitalia, il commissario Domenico Arcuri e due ministeri fino a 380 milioni per realizzare con la Toscana Life Sciences - società in orbita Pd - le monoclonali made in Italy. Arriveranno a pandemia finita a marzo 2022. Figliuolo non pagherà per l’assenza di un contratto tra le parti, Tls porterà alla sbarra il ministero della Salute, che rischia un maxi risarcimento coi soldi degli italiani. Dietro il sabotaggio ci sarebbero «Pd, M5s e renziani». A dirlo a Silvestri è l’allora senatrice grillina Elena Fattori, l’ha saputo da un collaboratore di Speranza (Massimo Paolucci, capo della sua segreteria politica): «Si erano già impegnati con un’altra ditta toscana per una sperimentazione sui monoclonali». A mettersi di traverso è anche il direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, alla Corte dei Conti Silvestri ne descrive le riserve «pretestuose e scortesi». Abbiamo rinunciato a salvare vite per salvare un business? Lo dirà la commissione Covid che la sinistra vuole boicottare, come i monoclonali Usa gratis.