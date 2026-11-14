Due idee fisse nel Campo largo: patrimoniale e reddito “grillino”

Tira una brutta aria nel Campo largo. Non c’è un leader legittimato perché le primarie, forse, si celebreranno a fine febbraio. E soprattutto non esiste ancora il programma. Gli azionisti della compagine progressista si riuniscono periodicamente ma le riunioni appaiono sempre più interlocutorie. Se Angelo Bonelli, uno dei due leader di Alleanza Verdi e Sinistra, promette che il programma vedrà la luce entro il 30 novembre, in pochi a Radio Transatlantico scommettono sul risultato finale perché le divisioni sono diffuse e non riguardano solo l’annoso nodo del sostegno all’Ucraina. Al contempo fin qui le uniche convergenze rimandano alla voce tasse o al più a uno dei punti cardine del manifesto dei 5Stelle, ovvero il reddito di cittadinanza. A confermare tutto questo è Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del M5S e colonna del contismo, che ospite de «L’Attimo fuggente» su Giornale Radio si lascia scappare il patto: «Abbiamo già trovato l’accordo anche sul reddito di cittadinanza: sarà parte del programma di coalizione». Insomma, Patuanelli non ha dubbi, uno delle prime misure del governo Schlein-Conte-Fratoianni-Bonelli sarà il famoso reddito di cittadinanza. Tutto d’accordo, anche se a quanto pare non c’è l’ufficialità perché la questione sarà affrontata nel tavolo che si terrà oggi. Ma sembra altresì che anche Matteo Renzi, da sempre ostile alla misura, avrebbe recentemente cambiato idea a condizione che si apportino delle modifiche rispetto al testo originario, quello del famoso annuncio dal balcone di Palazzo Chigi di Luigi Di Maio: «Abbiamo abolito la povertà». Apertura al reddito di cittadinanza ma senza perdere di vista un altro grande classico del dibattito del Campo largo, vale a dire la patrimoniale. Questo punto programmatico, a parte i soliti Fratoianni e Bonelli grandi sponsor di una super tassa per i ricchi, scalda fra gli altri Maurizio Landini, segretario della Cgil e padre nobile del cartello progressista che arriva a sostenere: «Poter avere 26 miliardi in più, una cifra anche superiore alla manovra, per fare investimenti sulla sanità pubblica, sulla scuola, sulle politiche dell’abitare e sulle politiche industriali, per sostenere le pensioni su cui invece il governo sta continuando a fare cassa. Un intervento che riguarda una assoluta minoranza del Paese». In estrema sintesi, il Campo largo è in azione e intende ripartire da due pietre miliare: il reddito di cittadinanza e la patrimoniale. Tutto questo ha però un immediato risvolto. Da un lato le critiche della maggioranza: non a caso la meloniana Augusta Montaruli parla «di solita fallimentare minestra riscaldata» riferendosi al reddito di cittadinanza.

Dall’altra certifica il definitivo allontanamento di Carlo Calenda dal centrosinistra. Il leader di Azione sbotta sui social: «Eccoli qui. Ricominciano con bonus e assistenzialismo. Del resto hanno già distrutto le finanze pubbliche l’ultima volta che hanno governato l’Italia. Il Campo largo e i 5 stelle sono la stessa cosa, chiunque vinca le primarie. L’agenda la fa Conte. Fine». Calenda non gradisce l’agenda contiana ma ritiene che più o meno la stessa cosa potrebbe succedere nel caso in cui alle primarie dovesse prevalere la segretaria del Pd: «Se Schlein sarà candidata premier sarà il caos assoluto, perché Conte non la farà governare». L’idea calendiana è di una lista fuori dai poli, che ha annunciato si chiamerà il Centro, nei primi sondaggi fotografata già al 5%: «Sono convinto che la nostra lista, insieme con i riformisti, i popolari e gli europeisti, non permetterà di far scattare il premio di maggioranza, chiudendo una stagione di bipopulismo trentennale che ha portato solo danni e immobilismo». Dopo il voto però la scena potrebbe ancora mutare. Anche perché la sintonia tra Calenda e Giorgia Meloni c’è e si è toccata con mano giovedì a Palazzo Chigi in occasione del tavolo emergenziale con le opposizioni.