Giuseppi alza gli studenti per cavalcare la protesta di piazza

Il sud e gli studenti: gli elettori che ricordano con nostalgia il reddito di cittadinanza e i giovani che protestano in piazza contro il governo di Giorgia Meloni.

Giuseppe Conte traccia la rotta della campagna elettorale. L’avvocato del popolo strizza l’occhio al Mezzogiorno d’Italia dove si annida un elettorato che fluttua a ogni elezione e soprattutto laddove il Pd fa più fatica. È la ragione per cui studia un giro delle regioni del Sud per rafforzare il legame con quel pezzo di Paese che è stato un feudo per il M5s dal 2013 in poi.

Non è un caso che proprio ieri dalle colonne del Corriere della Sera, Roberto Fico, presidente della Campania e altissimo dirigente dei 5Stelle, ha rilanciato il reddito di cittadinanza: «Sono dell’idea che un sostegno alle fasce più deboli della popolazione sia necessario. Quella del reddito di cittadinanza è una misura che come esponente politico rivendico».

La campagna elettorale di Conte non si ferma. Un attivismo funzionale alla partita interna nel centrosinistra con la rivale Elly Schlein ma soprattutto in prospettiva delle elezioni politiche. Nella giornata di ieri il leader del M5S assieme a una delegazione pentastellata ha voluto incontrare i rappresentanti delle associazioni studentesche e dei sindacati del comparto scuola. Se è vero che gli studenti e tutto il settore della scuola appartengono alla galassia della sinistra non sembrano allo stesso tempo avere una connotazione partitica ben definita. Conte vuole intercettare quel malessere e tra una dichiarazione e l’altra aizza il mondo della scuola contro l’esecutivo: «Parliamo di quindicimila tra docenti e personale ATA nell’ultimo biennio. Mentre invece programmano quattordici miliardi per armi e difesa. Dobbiamo assolutamente intervenire, anche perché quest’ultimo decreto bollette è ridicolo: briciole per le famiglie, quasi nulla per le imprese. Con noi al governo cambierà totalmente la politica per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda la scuola. Lo abbiamo già dimostrato nel Conte due». Il tutto senza perdere di vista il mezzogiorno: «Dobbiamo assolutamente prendere anche quei soldi immobilizzati sul ponte sullo Stretto, sono oltre tredici miliardi, mettiamoli nell’infrastruttura scolastica». Insomma, Conte non scherza. Elly è avvisata.