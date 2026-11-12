Landini, il Nerone del campo largo. Bruciati 47 milioni in propaganda

L’abbiamo letto tardivamente sul sito, ieri la Cgil ci aveva informati dello sciopero dei call center, supponiamo anche quelli del sindacato, ed è per questo forse che nessuno ci ha risposto a una semplice domanda: come ha fatto la Cgil, in 7 anni, a spendere 47 milioni in proteste e comunicazione? Qualcuno poteva fare il crumiro e alzare la cornetta, bastavano due secondi ma soprattutto due parole: Maurizio-Landini. Il Nerone del campo largo, leggiamo l’ultimo bilancio che il Giornale ha ottenuto dopo averne fatto richiesta nel 2025 ha bruciato 5 milioni 587mila euro in attività «politiche e organizzative» (316mila in più di quanto preventivato), e un altro milione 742mila per il comparto «comunicazione». Il totale è di 7 milioni 329mila euro. Tutto lecito, capiamoci. Ma gli iscritti (e non solo), in costante calo, hanno il diritto di sapere come vengono spesi i soldi della quota annuale.

Dal 2019, anno in cui Landini ha ereditato la segreteria generale dalla Camusso, sono evaporate 400mila tessere, in fumo pure nel 2025: trentaseimila in meno, ma c’è anche una novità, politica. Sono salite del 13 per cento le iscrizioni degli aderenti alla Rete Studenti Medi, passati da 7.247 a 8.213. Dal 2019 la Rete e l’Unione degli Universitari (Udu) hanno ricevuto circa 900mila euro dal sindacato, finanziamenti altrettanto legittimi.

Landini nel suo primo anno era stato più parsimonioso: per la propaganda aveva speso solo, si fa per dire, 5 milioni e mezzo, ma allora la democrazia non era ancora in pericolo. Poi sono tornati i fascisti. Il 2025 è stato l’anno dei referendum sul lavoro promossi dal sindacato: i quesiti non hanno visto il quorum neanche col binocolo, e vien da chiedersi se la Cgil non avesse speso quella montagna di soldi per la campagna elettorale quanto più bassa ancora sarebbe stata l’affluenza. L’esborso minore nella gestione landiniana sono stati i 5 milioni e 100 del 2020, anno della pandemia in cui comunque il sindacato è riuscito a finanziare con 2 milioni e mezzo le attività politiche e organizzative, destinando l’altra metà alla comunicazione. Nell’ultimo bilancio alla voce «stato patrimoniale» il passivo è di 1,7milioni. Il rendiconto di gestione è in attivo grazie ai 206mila euro dei «gettoni di presenza». Torniamo agli studenti. Landini sta cavalcando politicamente le proteste contro il carovita e gli affitti, il 13 ottobre il Che Guevara di Castelnovo ne’ Monti è andato tra le loro tende posizionate davanti a Montecitorio. Landini ha tuonato che quella è «una battaglia di civiltà», dunque diversa dalla battaglia di chi ha sottoscritto 22 contratti collettivi sotto i 9 euro all’ora, ossia dello stesso Landini. E però Maurizio da rivoluzionario s’è trasformato in imam delle piazze in cui predica ogni venerdì (il Corano potrebbe essere aggiornato con la Sura del «venerdì landiniano»). Per i lavoratori il capo della Cgil non ha fatto nulla (di positivo), quindi ci prova con la sinistra che non potendo manifestare con le bandiere di partito in caso di violenze dovrebbe assumersene la responsabilità politica spera che il prossimo sciopero, quello di venerdì 20, crei nuovo caos e metta in difficoltà il governo. Landini ha invocato la «rivolta sociale», non è certo lui il mandante delle zucche vuote spesso ornate di kefiah, ma qualcuno tra i pro Pal e i maranza potrebbe averlo preso sul serio, a differenza degli operai. Il suo mandato scadeva ad agosto, però una proroga gli permetterà di restare fino a dicembre 2027. Tutti i segretari della Cgil sono diventati parlamentari (Lama, Pizzinato, Trentin, Cofferati, Epifani, Camusso). Di Vittorio ha fatto il percorso inverso solo perché ha fondato la Cgil nel 44. Nel 21 era deputato del Regno (poi lo è stato anche della Repubblica). Il futuro di Landini è scritto. Anche quello degli iscritti, almeno per qualche altro mese.