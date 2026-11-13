Landini impari da chi tutela i lavoratori

Landini dice che ha dormito poco e lavorato troppo. «Un’ora e mezza, dalle 6 alle 8». Di sonno, si capisce (le ore sono due, ma era ancora assonnato). «La trattativa sindacale è finita alle 5.30. Stamattina (ieri, ndr) alle 8.05 mi sono alzato, ho fatto la doccia e sono andato a lavorare». Fantozzi, stakanovista ma meno di Landini, per ottimizzare i tempi al risveglio aveva brevettato il «caffellatte con pettinata incorporata». Maurizio ha dormito meno e più agitato dei lavoratori per i quali negli anni ha sottoscritto contratti da 5 euro l’ora. È stremato. A Un Giorno da Pecora ha detto che non si candiderà in parlamento, farà il pensionato: «Dopo cinquant’anni di lavoro penso di meritarmelo». Già. Oggi diserterà l’incontro col governo ma non per la stanchezza. Pensava fosse al mattino, poi è slittato al pomeriggio e lui dopo pranzo deve «organizzare lo sciopero del 20». A Palazzo Chigi, al posto del segretario della Cgil, ci sarà una delegazione. I sindacalisti fanno il contrario di Landini, il quale nonostante le smentite ha solo la poltrona in testa, e tra Montecitorio e Bruxelles ce ne sono di comodissime su cui riposare. D’altronde dopo aver devastato il sindacato, bruciato 47 milioni in 7 anni di proteste e fallito miseramente i referendum sul lavoro per la cui propaganda l’anno scorso ha speso una barca di soldi, un riconoscimento lo merita, e la sinistra ha un cuore grande. I veri rappresentanti dei sindacati cercano di portare a casa qualcosa per gli operai. Landini a casa qualcosa lo ha già portato - certo, un po’ meno di 5 euro l’ora - ma non gli basta. Da una parte c’è la responsabilità, almeno di facciata, di chi pensa al dopo Landini e partecipa agli incontri col nemico, senza sbandierarlo. Dall’altra c’è chi invoca la «rivolta sociale» prima ancora che il governo scriva le manovre, e che invece di trattare «lavora» per bloccare il Paese con pro Pal e studenti finanziati dal suo sindacato. Per gli operai meglio cento giorni da pecora che un altro rappresentati da Landini.