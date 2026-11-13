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Interni

Landini impari da chi tutela i lavoratori

A Palazzo Chigi, al posto del segretario della Cgil, ci sarà una delegazione

Alessandro Gonzato
Il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini all'iniziativa per la prima della due giornate milanesi organizzate per la nascita della Cgil avvenuta nel 1906 proprio nel capoluogo lombardo, Milano, 29 settembre 2026. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
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Landini dice che ha dormito poco e lavorato troppo. «Un’ora e mezza, dalle 6 alle 8». Di sonno, si capisce (le ore sono due, ma era ancora assonnato). «La trattativa sindacale è finita alle 5.30. Stamattina (ieri, ndr) alle 8.05 mi sono alzato, ho fatto la doccia e sono andato a lavorare». Fantozzi, stakanovista ma meno di Landini, per ottimizzare i tempi al risveglio aveva brevettato il «caffellatte con pettinata incorporata». Maurizio ha dormito meno e più agitato dei lavoratori per i quali negli anni ha sottoscritto contratti da 5 euro l’ora. È stremato. A Un Giorno da Pecora ha detto che non si candiderà in parlamento, farà il pensionato: «Dopo cinquant’anni di lavoro penso di meritarmelo». Già. Oggi diserterà l’incontro col governo ma non per la stanchezza. Pensava fosse al mattino, poi è slittato al pomeriggio e lui dopo pranzo deve «organizzare lo sciopero del 20». A Palazzo Chigi, al posto del segretario della Cgil, ci sarà una delegazione. I sindacalisti fanno il contrario di Landini, il quale nonostante le smentite ha solo la poltrona in testa, e tra Montecitorio e Bruxelles ce ne sono di comodissime su cui riposare. D’altronde dopo aver devastato il sindacato, bruciato 47 milioni in 7 anni di proteste e fallito miseramente i referendum sul lavoro per la cui propaganda l’anno scorso ha speso una barca di soldi, un riconoscimento lo merita, e la sinistra ha un cuore grande. I veri rappresentanti dei sindacati cercano di portare a casa qualcosa per gli operai. Landini a casa qualcosa lo ha già portato - certo, un po’ meno di 5 euro l’ora - ma non gli basta. Da una parte c’è la responsabilità, almeno di facciata, di chi pensa al dopo Landini e partecipa agli incontri col nemico, senza sbandierarlo. Dall’altra c’è chi invoca la «rivolta sociale» prima ancora che il governo scriva le manovre, e che invece di trattare «lavora» per bloccare il Paese con pro Pal e studenti finanziati dal suo sindacato. Per gli operai meglio cento giorni da pecora che un altro rappresentati da Landini.

Maurizio LandiniCgil