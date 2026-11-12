Le stoccate della Scavuzzo a Calabresi, Schlein e Procura

Chiarezza sui tempi delle primarie, «siamo in un limbo, stiamo andando in ordine sparso ed è importante che tra candidati ci confrontiamo sui temi e ci misuriamo anche sulle competenze che mettiamo a disposizione». Lo ha sottolineato ieri a Radio Popolare la vicesindaco Pd Anna Scavuzzo, pronta a sfidare - tra gli altri - il giornalista Mario Calabresi e il dem Piefrancesco Majorino. Non risparmia tre stoccate. Una alla segretaria Elly Schlein, che giorni fa ha abbracciato Majorino a margine di un evento mentre i rapporti non sono così stretti se la vice di Beppe Sala dice: «Non ho capito con che logica si stia decidendo di tenere primarie nazionali e locali in date diverse, le ho chiesto un incontro e confido che si renda disponibile perchè non mangio nessuno».

Su Calabresi rimarca: «Mi sembra ci sia una propensione a parlare molto bene della sua candidatura, abbiamo capito che c’è una forte pressione, però possiamo capire cosa sta immaginando per la città, al di là delle storie meravigliose per le quali lo abbiamo amato alla presentazioni dei suoi libri?». La terza battuta è anche a Silvia Salis quando ricorda di aver portato all’ex Macello la dj De Witte «facendo meno scena» della sindaca di Genova.

Scavuzzo interviene all’indomani della richiesta di archiviazione della Procura per Sala, l’ex assessore alla Rigenerazione Giancarlo Tancredi - da cui ha ereditato le deleghe nel 2025 - e altri nella maxi inchiesta sull’urbanistica. «Un grande sollievo per Sala e Tancredi, a tutti coloro che sono stati coinvolti perché abbiamo avuto paura e invece si è ristabilita un po’ di giustizia rispetto anche alla moralità - afferma -. Ma ho pensato a quei giorni e a quanta fatica è stato attraversare i mesi successivi con persone che ti davano esplicitamente del delinquente. Siamo stati molto feriti, eravamo sempre dalla parte del torto. Un conto è discutere anche aspramente sull’interpretazioni delle norme, altra cosa difendersi dalle accuse di corruzione. Queste inchieste hanno avvelenato i pozzi.

Confido che la separazione fra l’attività della magistratura e quella politica continui a essere un cardine della nostra democrazia». La giunta ha adeguato alcune procedure edilizie ai rilievi dei pm, compresa la «super Scia», ma Scavuzzo sostiene che «se forse prima c’era una libertà eccessiva adesso siamo andati dalla parte opposta, un irrigidimento figlio dell’interpretazione di una norma del 1942, ma Milano non è più quella del ’42».